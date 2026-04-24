Mapy B, premiada como Artista Revelación en los Premios Europa Multicultural

La artista puertorrealeña Mapy B continúa consolidando su trayectoria musical con un importante reconocimiento a nivel internacional.

Recientemente, ha sido galardonada como Artista Revelación en los Premios Europa Multicultural, un evento que celebra el talento y la diversidad cultural en el panorama artístico europeo.

En esta edición, Mapy B ha compartido reconocimiento con destacadas figuras del mundo artístico como Fran Triguero, SecondFret, Carlos Latre y Rafael Amargo, entre otros, en una gala que reunió a profesionales de distintas disciplinas.

Además de recibir este premio, la artista fue la encargada de abrir la ceremonia con una actuación muy especial, interpretando su tema ‘Erízame la piel’, una propuesta que emocionó al público y marcó el inicio del evento con fuerza y sensibilidad.

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Este reconocimiento supone un paso más en la carrera de Mapy B, quien sigue llevando el nombre de Puerto Real por bandera, apostando por una música con identidad propia y proyección internacional.