Puerto Real conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica con la exposición ‘Lesbianas en la Historia’

La concejala de Feminismos-LGTBI+ del Ayuntamiento de Puerto Real, Lorena Díaz López, ha presentado la exposición Lesbianas en la Historia, una muestra con la que se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra el próximo 26 de abril, acto en el que también han estado presentes la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, y representantes de la asociación Amare.

En el acto han estado presentes representantes de la asociación Amare, colectivo impulsor de la iniciativa, concretamente Dely Luna Vías, Oly Carpio Malia y Raquel Jiménez Durán, quienes han destacado la importancia de seguir generando espacios de reconocimiento y visibilidad para las mujeres lesbianas a lo largo de la historia.

La exposición está compuesta por 17 retratos biográficos que realizan un recorrido histórico por la vida y aportaciones de mujeres lesbianas que han tenido una especial relevancia en distintos ámbitos sociales, políticos y culturales. Entre las figuras recogidas se encuentran referentes como la abogada y política republicana Victoria Kent, la reina Cristina de Suecia, la cantautora Chavela Vargas o las poetisas Gabriela Mistral y Gloria Fuertes, entre otras.

La muestra tiene como objetivo romper estigmas y dar visibilidad al papel fundamental que han desempeñado las mujeres lesbianas a lo largo de los siglos, poniendo en valor sus contribuciones y su lucha frente a los prejuicios y barreras sociales de su tiempo.

PUBLICIDAD

Lesbianas en la Historia, que ya ha recorrido numerosos puntos del país, busca además fomentar la reflexión y el reconocimiento social, reivindicando historias silenciadas y proponiendo una mirada más plural, inclusiva y enriquecedora de la historia. La exposición no solo celebra los logros de estas mujeres, sino que también invita a repensar el pasado desde una perspectiva diversa.

La iniciativa se realiza en colaboración con la asociación Sáficas de Cádiz y se enmarca dentro de las acciones municipales de sensibilización y visibilización en materia de igualdad y derechos LGTBI+.

La exposición podrá visitarse del 24 de abril al 15 de mayo, de lunes a viernes en la Biblioteca Municipal Luis Baltasar Pacheco Villalba de Puerto Real, en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y en horario de tarde de 16:00 a 20:00 horas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real