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Juan Amodeo traerá su espectáculo ‘013 ORIGEN’ al Teatro Principal de Puerto Real el 22 de mayo

Redacción
By Redacción
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El humorista sevillano Juan Amodeo llegará a Puerto Real el próximo 22 de mayo, donde presentará su exitoso espectáculo ‘013 ORIGEN’ en el Teatro Principal a las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Tickentradas.

El evento está organizado por la Hermandad del Nazareno de Puerto Real, con la colaboración del Ayuntamiento.

‘013 ORIGEN’ es uno de los montajes más personales del artista. Amodeo describe esta propuesta como un regreso a su esencia, a ese niño «descarado, libre y valiente» que hacía reír sin filtros, lejos de las exigencias de las redes sociales y lo políticamente correcto.

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El espectáculo se presenta como una mezcla de humor, nostalgia y verdad, donde el artista comparte aquello «que nunca había contado», sin normas ni máscaras, en un formato íntimo y muy cercano al público.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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