Transportes destina 1,34 millones a la redacción del proyecto para mejorar el enlace entre la AP-4 y la A-4 en Puerto Real

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 1,34 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y construcción para la mejora integral del enlace entre la AP-4 y la A-4 en Puerto Real, una actuación clave para uno de los puntos de conexión más importantes de la Bahía de Cádiz.

La adjudicación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, supone el primer paso administrativo de unas obras que contarán con un presupuesto estimado de 43 millones de euros (IVA incluido) y que persiguen mejorar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la funcionalidad de un nudo estratégico para el municipio y su entorno.

Un enlace clave para Puerto Real y la Bahía de Cádiz

El actual nudo viario es el punto de conexión de cuatro carreteras fundamentales:

La CA-3113 , que une Puerto Real con La Ina, de titularidad provincial.

La A-408 , que conecta Puerto Real con la A-381, competencia de la Junta de Andalucía.

La A-4 , autovía estatal.

La AP-4, autopista estatal.

Se trata de un enlace con altos volúmenes de tráfico, especialmente de vehículos pesados y desplazamientos interurbanos, que presenta limitaciones geométricas y de capacidad que ya no se ajustan a los estándares actuales.

Nuevos ramales, vías colectoras y variante de Puerto Real

Según ha detallado el Ministerio, el proyecto contempla una reordenación completa del nudo, con actuaciones de gran calado:

Se ejecutarán vías colectoras en la A-4, en ambas márgenes, entre los puntos kilométricos 657,25 y 659,7, lo que permitirá separar el tráfico local del de largo recorrido. Además, se construirán nuevos ramales directos para los movimientos entre la A-4 y la AP-4, reduciendo recorridos indirectos y mejorando la seguridad.

Uno de los elementos más relevantes para el municipio será la variante de Puerto Real, que reorganizará la conexión entre la A-408 y la CA-3113, incorporando nuevas glorietas y una integración más eficiente con los viales existentes. El proyecto incluye también la mejora de los ramales y glorietas actuales que se mantendrán en servicio.

Seguridad vial y mejora ambiental

El objetivo principal de la actuación es adaptar la geometría del enlace a los niveles de servicio exigidos por la normativa vigente, reduciendo puntos de conflicto y mejorando las condiciones de circulación. Junto a las obras viarias, el proyecto incorporará la reposición de servicios afectados y la restauración ambiental del entorno, minimizando el impacto paisajístico de la intervención.

Alegría en el PSOE de Puerto Real

“Estamos ante una muy buena noticia para Puerto Real, porque demuestra que cuando el PSOE gobierna, nuestro municipio está en la agenda y se traducen los compromisos en inversiones reales que mejoran la vida de la ciudadanía”, ha señalado Carlos Salguero, secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real.

“Esta actuación refuerza el papel estratégico de Puerto Real y abre la puerta a nuevas

oportunidades de desarrollo económico y empleo. Desde el PSOE de Puerto Real seguiremos trabajando para que las inversiones del Gobierno de España sigan llegando a nuestra ciudad y se traduzcan en progreso y bienestar para nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido Carlos Salguero.