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El espectáculo ‘MujerSilencio: crónica de la frontera’ llega al Teatro Principal de Puerto Real

Redacción
By Redacción
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El Teatro Principal de Puerto Real acogerá el próximo 19 de junio a las 19:00 horas la representación de ‘MujerSilencio: crónica de la frontera’, una propuesta de la compañía andaluza SilencioDanza.

La función se enmarca dentro del convenio de colaboración con la Red Andaluza de Teatros Públicos, que permite acercar al municipio espectáculos de danza y teatro contemporáneo de reconocido valor artístico.

Las entradas estarán a la venta a partir del 20 de mayo, y podrán adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Principal como a través de la plataforma online Tickentradas.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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