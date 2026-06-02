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La Policía Nacional interviene 500 kilogramos de hachís y detiene a tres personas en Puerto Real

Redacción
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Agentes de la Policía Nacional han intervenido 500 kilogramos de hachís y detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en una operación desarrollada en la provincia de Cádiz.

La investigación permitió detectar y vigilar varios vehículos presuntamente relacionados con una operación de abastecimiento de droga. Durante el dispositivo, los agentes observaron diversos encuentros entre los investigados en la zona de Puerto Real, hasta que una furgoneta accedió a un camino rural donde, presuntamente, se realizó la carga de la sustancia estupefaciente.

Tras abandonar el lugar, la furgoneta fue interceptada por los agentes antes de incorporarse a la carretera A-408. En su interior fueron localizadas trece garrafas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de hachís.

De forma simultánea, fueron detenidos otros dos implicados relacionados con la operación. Los tres arrestados, junto con la droga intervenida, fueron trasladados a la Comisaría Provincial de Cádiz para la práctica de las correspondientes diligencias.

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La actuación se ha desarrollado en el marco del Plan Meridional-Tartessos, dirigido a combatir las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el sur de España.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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