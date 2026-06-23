Entrada gratuita para el espectáculo ‘Arrancamiento: una historia sobre la infancia’ que el 26 de junio llega a Puerto Real

El Teatro Principal de Puerto Real será escenario el próximo 26 de junio, a partir de las 19:00 horas, del espectáculo ‘Arrancamiento: una historia sobre la infancia’, una propuesta escénica de gran carga emocional protagonizada por Pamela Palenciano, Laura Pacas e Iván Larreynaga.

Es una obra teatral que explora la violencia institucional que enfrentan las madres al denunciar abusos sexuales contra sus hijos o hijas. Según el Consejo de Europa, 1 de cada 5 menores sufre violencia sexual antes de cumplir 18 años. En España no hay estadísticas oficiales, pero un estudio reciente, centrado en el país, supera dicha estimación. 2 de cada 5 niños y niñas lo han padecido.

La obra, dirigida por Laura Pacas, y protagonizada por Pamela Palenciano, presenta historias verídicas de madres luchadoras, hijas e hijos desdibujados, padres abusadores y jueces que perpetúan esta tortura. La producción tiene como objetivo desvelar la violencia institucional y poner en escena la realidad de las madres que no son creídas cuando denuncian abusos.

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‘Arrancamiento’ se enmarca dentro de las iniciativas de sensibilización social y está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

La entrada será gratuita mediante invitación, que podrá retirarse previamente en la taquilla del teatro hasta completar aforo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real