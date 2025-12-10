14.1 C
Puerto Real
miércoles, 10 diciembre, 2025
Restablecida el agua potable en las zonas afectadas por averías en la red

El Ayuntamiento de Puerto Real ha confirmado que el suministro de agua potable ha quedado completamente restablecido en las zonas afectadas tras el corte prolongado que comenzó en la madrugada del pasado domingo y que obligó a activar el Plan de Emergencias de Protección Civil (Nivel 1).

La incidencia inicialmente fue por avería en el entronque de la red arterial que abastecese a barrios como Casines, Ciudad Jardín, Nueva Andalucía, La Degollada y la zona de la estación, entre otras. A pesar de la reparación inicial, nuevas roturas complicaron la recuperación del servicio, lo que llevó al Ayuntamiento a poner en marcha medidas extraordinarias para garantizar el acceso al agua potable.

Durante la jornada de ayer, se habilitaron tomas provisionales en distintos puntos del municipio, se dispuso un camión cisterna procedente de Málaga y se abrieron instalaciones municipales como la caseta municipal, el Complejo Deportivo Paco Gallego y el Centro Cívico Ciudad Abierta para atender a los vecinos. Además, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local se encargaron de llevar agua a personas vulnerables y centros educativos.

Finalmente hoy a las 6:40 se finalizó la última de las reparaciones, se puso la red en servicio y se restableció el suministro en la totalidad de la zona, si bien se continúa  aumentando de forma progresiva la presión en la red, para evitar nuevas incidencias. Por precaución, el camión cisterna ha permanecido de retén hasta las 12:00 horas momento en el cual, ya asegurado el restablecimiento del suministro, se ha dado por terminado el servicio.

La alcaldesa ha expresado su satisfacción por la resolución del problema y ha agradecido la paciencia de las familias afectadas así como la implicación de todos los equipos: “Quiero reconocer el esfuerzo de todo el personal que ha trabajado sin descanso, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de GEN, que han demostrado una gran profesionalidad y compromiso con el bienestar ciudadano. Han sido muchas horas de trabajo prácticamente sin descanso para devolver el agua a nuestros vecinos y vecinas”.

Aurora Salvador ha anunciado que, una vez comprobada la estabilidad del servicio, se ha procedido a desactivar el Plan de Emergencias.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

