El Club Arco Bahía acerca el tiro con arco a la ciudadanía con una jornada de puertas abiertas

El Club Arco Bahía de Puerto Real ha organizado una jornada de puertas abiertas dedicada al tiro con arco, que se celebrará el próximo 14 de junio en la Sala de Barrio 512, con el objetivo de acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía y fomentar su práctica.

La actividad se desarrollará en tres sesiones, programadas a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas, con el fin de facilitar la participación de todas las personas interesadas.

Dirigida a público a partir de 9 años, la jornada está pensada para quienes deseen iniciarse en este deporte sin necesidad de experiencia previa. Se trata de una oportunidad para descubrir el tiro con arco de manera lúdica y segura, poniendo en valor aspectos como la concentración, la superación personal y la diversión.

Además, la iniciativa tiene un carácter gratuito e inclusivo, abierta a toda la población. Desde el Club se destaca también que este deporte cuenta con buenas adaptaciones para personas con movilidad reducida, lo que favorece su accesibilidad.

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Para participar, se recomienda realizar una preinscripción previa a través del enlace habilitado mediante código QR en el cartel, aunque también será posible inscribirse el mismo día en el lugar del evento. Las personas participantes recibirán un diploma acreditativo.

La actividad ha sido presentada por la concejala de Deportes, Virginia Mena, quien ha agradecido la labor del club en la promoción de esta disciplina en la localidad, donde lleva implantada más de treinta años, e invitó a la ciudadanía a participar. Por su parte, el presidente del club, Paco García, subrayó el carácter inclusivo del tiro con arco, mientras que la vicepresidenta, Paqui Canalejo, animó a vecinos y vecinas a descubrir este deporte y los valores que transmite.

Para más información, se puede contactar con la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real en el correo deportes@puertoreal.es o en el teléfono 856 213 352.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real