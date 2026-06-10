Google Marcar como fuente preferida
31.8 C
Puerto Real
jueves, 11 junio, 2026
spot_img
InicioDeportes

El Club Arco Bahía acerca el tiro con arco a la ciudadanía con una jornada de puertas abiertas

Redacción
By Redacción
0
85

El Club Arco Bahía de Puerto Real ha organizado una jornada de puertas abiertas dedicada al tiro con arco, que se celebrará el próximo 14 de junio en la Sala de Barrio 512, con el objetivo de acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía y fomentar su práctica.

La actividad se desarrollará en tres sesiones, programadas a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas, con el fin de facilitar la participación de todas las personas interesadas.

Dirigida a público a partir de 9 años, la jornada está pensada para quienes deseen iniciarse en este deporte sin necesidad de experiencia previa. Se trata de una oportunidad para descubrir el tiro con arco de manera lúdica y segura, poniendo en valor aspectos como la concentración, la superación personal y la diversión.

Además, la iniciativa tiene un carácter gratuito e inclusivo, abierta a toda la población. Desde el Club se destaca también que este deporte cuenta con buenas adaptaciones para personas con movilidad reducida, lo que favorece su accesibilidad.

PUBLICIDAD

Para participar, se recomienda realizar una preinscripción previa a través del enlace habilitado mediante código QR en el cartel, aunque también será posible inscribirse el mismo día en el lugar del evento. Las personas participantes recibirán un diploma acreditativo.

La actividad ha sido presentada por la concejala de Deportes, Virginia Mena, quien ha agradecido la labor del club en la promoción de esta disciplina en la localidad, donde lleva implantada más de treinta años, e invitó a la ciudadanía a participar. Por su parte, el presidente del club, Paco García, subrayó el carácter inclusivo del tiro con arco, mientras que la vicepresidenta, Paqui Canalejo, animó a vecinos y vecinas a descubrir este deporte y los valores que transmite.

Para más información, se puede contactar con la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real en el correo deportes@puertoreal.es o en el teléfono 856 213 352.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Puerto Real acogerá el VI Torneo Solidario de Fútbol 7 de Veteranos ‘Villa de Puerto Real’
Artículo siguiente
La reforma del Pabellón Municipal se gestó en Alcalá de los Gazules
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.