El Ayuntamiento instala alrededor de 100 nuevas casetas nido en distintos espacios públicos

En los últimos días, el Ayuntamiento de Puerto Real ha colocado alrededor de 100 casetas nido en distintos espacios públicos de la localidad, como el Parque Violeta, Parque del Constitucionalismo (barriada Río San Pedro), jardines de El Porvenir, El Gallinero, La Degollada, calles Los Barrios y Sol, Avenida Argentina, calle Vejer (entre Séneca y Castellar), pinar de calle La Línea, Fermín Salvochea y Parque Marina de la Bahía.

Estas estructuras se han ubicado estratégicamente en un radio de cinco kilómetros, conectando zonas verdes con áreas urbanas para favorecer la integración de la naturaleza en la ciudad.

Antonio Gil, concejal de Arbolado y Espacios Verdes, ha destacado que «una temporada más volvemos a colocar casetas nido en una nueva fase, apostando por la biodiversidad urbana reforzando nuestro compromiso con la protección de la fauna y la conservación del entorno natural».

La instalación de casetas nido en entornos urbanos aporta múltiples ventajas:

Aves insectívoras como carboneros y mosquiteros ayudan a reducir plagas que afectan al arbolado, como la galeruca, evitando el uso de productos químicos. Fomento de la biodiversidad: Proporcionan refugio y alimento a las aves durante todo el año, enriqueciendo la fauna urbana.

Proporcionan refugio y alimento a las aves durante todo el año, enriqueciendo la fauna urbana. Educación ambiental: Permiten a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños, observar y aprender sobre la naturaleza desde casa.

Permiten a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños, observar y aprender sobre la naturaleza desde casa. Entorno saludable y estético: Además de su función ecológica, las casetas aportan un valor visual y decorativo a los espacios verdes.

Con esta actuación, Puerto Real avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible, donde la convivencia entre naturaleza y urbanismo se convierte en una realidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real