Alumnado de Ubrique y Puerto Real reciben los premios por sus proyectos de emprendimiento en el concurso de AMEP y la Diputación

Los institutos Las Cumbres, de Ubrique, y Virgen del Carmen, de Puerto Real, se han hecho con el primer y segundo premio, respectivamente, del concurso ‘Yo puedo, yo necesito, yo sueño con…‘, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz (AMEP) con financiación de la Diputación de Cádiz. Los equipos reconocidos han acudido al Palacio Provincial para recoger sus galardones.

El concurso se enmarca dentro del proyecto ‘Educación emprendedora para la igualdad de oportunidades III. Coeducación en igualdad de oportunidades como plataforma de Emprendimiento y la vocación empresarial’. Se trata de una de las iniciativas que han recibido ayudas del Servicio de Igualdad y Diversidad de la Diputación Provincial de Cádiz en la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para asociaciones y federaciones de mujeres, asociaciones LGTBI y otras entidades sin ánimo de lucro de este año. En concreto, el proyecto de la AMEP ha recibido una ayuda de 6.698,13 euros.

Este proyecto, además de talleres para emprender en igualdad, incluye el concurso ‘Yo puedo, yo necesito, yo sueño con…’, que como en ediciones anteriores, premia las ideas innovadoras del alumnado participante en las sesiones formativas.

En la entrega de premios han participado la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, y la presidenta de AMEP, Gemma García Bermúdez. La diputada ha agradecido el trabajo que se hace desde AMEP «por la implantación de la igualdad real y efectiva y por fomentar la cultura del emprendimiento». Dos objetivos, ha subrayado, que el colectivo comparte con la Diputación de Cádiz. «Seguimos trabajando para romper techos de cristal y fomentar el emprendimiento femenino. El reto es aún mayor en los pueblos pequeños y las zonas rurales, por eso este proyecto que llega a toda la provincia es muy necesario», ha manifestado la diputada acerca de la colaboración con AMEP.

Respecto a las propuestas premiadas en el concurso, Susana Sánchez animó al alumnado presente a dar un paso más y luchar por hacerlos realidad en un futuro, ya que considera que «son proyectos realizables y pueden ser un nicho de trabajo».

Por su parte, Gemma García Bermúdez ha puesto el acento en la importancia de «fomentar la cultura emprendedora en los institutos y visibilizar que los jóvenes tienen grandes ideas». La presidenta de AMEP ha explicado que cada año se cuenta con más participación en este concurso que llega ya a su tercera edición, por lo que ha agradecido la implicación de alumnado y profesorado en la iniciativa. García Bermúdez ha añadido que con este proyecto se pretende «trabajar la coeducación y poner en valor una forma de emprender responsable, tanto en materia de igualdad como de sostenibilidad».

En cuanto a los proyectos premiados en el concurso, el que se ha hecho con el primer puesto lleva por título ‘ECOPrint’. Los integrantes del equipo ubriqueño del IES Las Cumbres han propuesto la creación de una empresa social ecológica que instala impresoras 3D públicas, donde las personas entregan plástico reciclable y, a cambio, pueden imprimir objetos de primera necesidad, promoviendo la economía circular y el reciclaje comunitario.

El segundo premio ha viajado a Puerto Real, gracias al proyecto ‘Pequeños Guerreros’ propuesto por alumnado del IES Virgen del Carmen. Consiste en una asociación de voluntarios que pueden favorecer la diversión, conciencia y entretenimiento, evitando el aislamiento a los pacientes de oncología pediátrica.

Tras la entrega de premios, la profesora Mar Lugo ha presentado una nueva plataforma de escuela de emprendimiento coeducativo, que ofrece herramientas y recursos para acercarse al mundo empresarial a través de internet.

En el presente ejercicio, son 135 entidades de la provincia las que han recibido financiación para desarrollar proyectos sociales que repercutan positivamente en la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género o la LGTBIfobia en la provincia de Cádiz, a través de esta convocatoria a la que Diputación ha destinado 517.000 euros.

FUENTE: Diputación de Cádiz