Puerto Real convoca la Asamblea Ciudadana por el Clima el 24 de noviembre

Los concejales de Medio Ambiente, Iván Canca, y de Arbolado, Antonio Gil, han anunciado hoy en rueda de prensa la celebración de la Asamblea Ciudadana por el Clima (ACC), que tendrá lugar el lunes 24 de noviembre a las 18:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler.

Esta iniciativa surge tras la aprobación en mayo de 2024 del Plan Municipal de Cambio Climático (PMCC), fruto de un largo proceso participativo y técnico, que convierte a Puerto Real en uno de los primeros ayuntamientos de la provincia en contar con este documento estratégico. El plan recoge 90 acciones, agrupadas en 34 medidas de mitigación y transición energética y 56 de adaptación, de las cuales 22 ya se han priorizado e incorporado al Pacto de las Alcaldías, una iniciativa europea que impulsa a los gobiernos locales a cumplir los objetivos climáticos de la UE.

La Asamblea Ciudadana por el Clima pretende ser un espacio abierto donde la ciudadanía sea protagonista. Según han explicado los ediles, se busca crear un foro de diálogo para sugerir, compartir y proponer acciones, además de concienciar y difundir proyectos que generen compromiso colectivo. También funcionará como canal bidireccional de información sobre los avances del Plan Municipal contra el Cambio Climático.

Durante la sesión, se presentarán experiencias inspiradoras como:

  • Barrios por el Clima (Córdoba)
  • Comunidad Energética LUCE de Puerto Real
  • La Termometrada
  • Natura Sin Basura
  • El Pulmón de la Bahía
  • Grupos de Consumo Ecológico
  • Vecinas de la calle San José

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la participación, recordando que el cambio climático nos afecta a todos y todas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

