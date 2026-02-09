16.2 C
Puerto Real
lunes, 9 febrero, 2026
spot_img
InicioCulturaCarnaval

Ramón Andrades González, ‘El Chispa’, nombrado Plumero de Oro del Carnaval 2026

Redacción
By Redacción
0
66

El Foro Municipal de Fiestas ha concedido este año el Plumero de Oro, el máximo reconocimiento del Carnaval de Puerto Real, a Ramón Andrades González, conocido cariñosamente como ‘El Chispa’.

El galardón distingue una trayectoria ejemplar, marcada por más de cuatro décadas de dedicación y entrega absoluta a la fiesta.

Ramón debutó en 1981 con el coro ‘Los secretos del vino’ y, desde entonces, ha participado de forma ininterrumpida en agrupaciones tanto de Puerto Real como de Cádiz, manteniéndose activo hasta los Carnavales de 2025. A lo largo de su recorrido ha sido componente de coros, chirigotas y romanceros, dejando una huella imborrable en cada modalidad.

En el ámbito de los coros de Puerto Real ha formado parte de quince agrupaciones, entre las que destacan títulos tan recordados como ‘Hay moros en la costa’ (1984), ‘Mi no comprender’ (1985), ‘Vaya cortes’ (1992) o ‘Mirando pa Rota’ (2007).

PUBLICIDAD

Su paso por las chirigotas comenzó en 2006 con ‘Los tíos buenos’, continuando en años posteriores con agrupaciones como ‘Los cortesanos del rey’ (2023) o ‘Entre soledad y amargura nos quedamos a oscuras’ (2025). En la modalidad de romanceros brilló especialmente en 2008 con ‘Don Jaime de Marichalar y su historia menos real’, con la que obtuvo el primer premio.

La vinculación de Ramón con el Carnaval va más allá de los escenarios: fue socio fundador de la Peña Carnavalesca ‘Hay moros en la costa’, entidad de la que ha recibido la distinción de honor, al igual que de la Asociación de Amigos del Carnaval ‘Alfonso Hoyos’. En 2009 tuvo además el honor de ser pregonero del Carnaval de Puerto Real, y ha participado en la antología de coros de Puerto Real de Antonio García.

A su prolífica actividad en la localidad se suma su participación en diecisiete coros de Cádiz, así como su nombramiento como Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz en 2010, uno de los reconocimientos más importantes de la fiesta gaditana.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
José Antonio González Boy, designado Jartible del Carnaval 2026
Artículo siguiente
Cash Fresh abre un nuevo supermercado en Puerto Real con una promoción especial de inauguración
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.