El alumnado puertorrealeño participa en nuevas actividades de educación medioambiental impulsadas por el Ayuntamiento

El alumnado de varios centros educativos de Puerto Real está participando estos días en diferentes propuestas formativas incluidas en la Oferta Educativa Municipal dentro del apartado de Educación Medioambiental del que es responsable el concejal Antonio Gil.

A lo largo de esta semana, los escolares de 3º y 4º de Primaria del CEIP Juan XXIII han tomado parte en la actividad ‘Mis amigos los murciélagos: aprendiendo su papel en los ecosistemas’, una iniciativa impartida por Agaden-Ecologistas, que acerca a los más pequeños la importancia de estos mamíferos en el equilibrio natural, desmintiendo mitos y destacando su función clave en el control de plagas y la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, el alumnado del CEIP Río San Pedro ha participado este jueves en ‘Va de árboles’, una de las actividades que se ha incorporado recientemente a la Oferta Educativa Municipal, impartida igualmente por Agaden-Ecologistas. A través de dinámicas prácticas y explicaciones adaptadas a la edad del alumnado, los escolares han podido conocer la riqueza arbórea del entorno, así como la relevancia del arbolado urbano para la calidad del aire, el bienestar y la mitigación del cambio climático. Además, los alumnos y alumnas han disfrutado de un cuentacuentos con el que se completa la actividad y han recibido por parte del Ayuntamiento plantones de encinas, sabinas y otras especies autóctonas para plantar en su centro educativo cuando el tiempo lo permita.

Antonio Gil destaca la buena acogida de estas propuestas, diseñadas para fomentar valores de respeto, cuidado y conocimiento del medio ambiente entre el alumnado de la localidad. El programa continuará desarrollándose en las próximas semanas en otros centros educativos de Puerto Real que así lo han solicitado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real