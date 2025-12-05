Rafael Lara y la Fundación Madre Coraje serán reconocidos por su labor con motivo del Día del Voluntariado

Hoy, 5 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, una fecha proclamada por la ONU para reconocer la labor desinteresada de millones de personas que contribuyen al bienestar social y al desarrollo sostenible.

Con este espíritu, el Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado que celebrará esta jornada con un acto especial el jueves 11 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Teatro Principal (entrada libre hasta completar aforo).

Durante el evento, tal y como se acordó en el Foro de Cooperación, habrá reconocimientos especiales a Rafael Lara, una persona muy comprometida con la defensa de los derechos humanos, y a la Fundación Madre Coraje (delegación de Puerto Real) por su destacada trayectoria en materia de voluntariado y su compromiso con la sociedad. En este acto también se tendrá un recuerdo a título póstumo para tres personas que realizaron una enorme aportación voluntaria al desarrollo social de nuestro pueblo en distintas entidades: Gaspar Catalán, Carlos Díaz y Manuela Jiménez.

«Queremos reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación de quienes, de manera altruista, contribuyen a mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. El voluntariado es solidaridad en acción, y en Puerto Real tenemos ejemplos que merecen ser visibilizados», señala la concejala responsable de esta materia Lorena Díaz.

Al acto están invitadas asociaciones locales, voluntarios y voluntarias, y ciudadanía en general.

«Este homenaje es también una oportunidad para que más personas se animen a colaborar. Cada gesto cuenta y entre todos y todas podemos construir una sociedad más justa y solidaria», finaliza la concejala.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real