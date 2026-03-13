Puerto Real celebrará ‘ARALOND 2026’ con motivo del Día Internacional de Leer a Tolkien

La concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, junto a Adrián Canca, presidente de la Asociación Cultural La Compañía de Aralond, y Nicolás Giménez, presidente del Smial Cima de los Vientos, delegación de Cádiz de la Sociedad Tolkien Española, han presentado oficialmente ARALOND 2026, un gran encuentro dedicado a la obra de J.R.R. Tolkien y al universo de la Tierra Media que tendrá lugar el sábado 21 de marzo, en el Centro Cultural Rosa Butler, en horario de 10:00 a 19:00, totalmente gratuito.
Por segundo año, y se espera desde la organización que sean muchos más, se celebrará esta actividad con motivo del Día Internacional de Leer a Tolkien con un programa repleto de actividades para todas las edades: charlas, talleres, juegos de cartas, rol, pintura de miniaturas y cuentacuentos. Los asistentes podrán sumergirse de lleno en el imaginario tolkieniano y participar en dinámicas que combinan aprendizaje, creatividad y diversión.
Programa completo
- 10:00 h. – Inauguración y Charla: ‘Palabras que forjaron la Tierra Media’.
– Lectura participativa de citas emblemáticas de Tolkien, donde el público podrá adivinar quién las pronunció y en qué momento.
- 10:00–14:00 h. / 16:00–19:00 h. – El Señor de los Anillos: El Juego de Cartas (LCG).
– Cooperativo para hasta cuatro jugadores.
– Mañana: Partidas libres, sin inscripción ni experiencia previa.
– Tarde: Partida épica “El Abismo de Helm”, con inscripción y nivel avanzado.
- 11:00–15:00 h. – Sesión de Rol: ‘Las Cenizas del Puente’.
– Partida ambientada en Osgiliath bajo las órdenes de Faramir.
– Requiere inscripción.
– 5 plazas.
– Edad mínima: 12 años.
- 11:00–12:00 h. – Charla: ‘Teorías Locas de Reddit’.
– Un recorrido divertido por las teorías más disparatadas sobre el universo de Tolkien, con mucha interacción y humor.
- 11:00–13:00 h. – Taller de Pintura de Miniaturas: ‘La Comunidad del Anillo’.
– Iniciación al pintado de personajes icónicos con técnicas básicas.
– Requiere inscripción.
– 18 plazas.
– Edad mínima: 10 años (menores acompañados).
- 11:00–13:00 h. – Taller Infantil: ‘La Horda de Smaug’.
– Creación y montaje de un dragón de papel cuyos trabajos se expondrán por la tarde.
– Requiere inscripción.
– 15 plazas.
– Edad mínima: 10 años (menores acompañados).
- 16:00–17:00 h. – Charla: ‘Los Monstruos en la obra de Tolkien’.
– Un viaje por las criaturas más emblemáticas de la Tierra Media y debate con el público.
- 17:00–18:00 h. – Cuentacuentos: ‘El Señor de los Anillos, el cuento corto’.
– Narración ilustrada para disfrutar en familia, ideal para pequeños y mayores.
- 18:00–18:45 h. – Trivial, entrega de premios y clausura.
– Competición por equipos con preguntas interactivas sobre la saga.
Las inscripciones, para las actividades que así lo requieren, se realizarán mediante correo electrónico a: lacompaniaderalond@gmail.com indicando nombre completo, un teléfono de contacto y el nombre de la actividad en la que se desea participar.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real