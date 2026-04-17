La Peña Cádiz CF Puerto Real homenajea al deporte de la localidad en su Semana Cultural 2026

La Peña Cádiz CF de Puerto Real celebró una gala dedicada al deporte local en la programación de su Semana Cultural 2026, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real (a través de la Delegación de Deportes).

El acto, desarrollado en el Centro Cultural Rosa Butler bajo el título ‘Deporte, pasado, presente y futuro’, sirvió para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la implicación de las personas y entidades que han contribuido al desarrollo deportivo de la localidad.

El acto reunió a deportistas, clubes y representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena. Entre las personas y clubes homenajeados se encuentran Cloe Delgado Chanivet (kárate), Aitana Estrada Chaves (natación adaptada), Esther García (kárate), Manuel Fernández Manzano (ciclismo adaptado de handbike), Antonio Parrado Ramos (triatlón), el Club de Gimnasia Rítmica Puerto Real, el Club de Tiro con Arco Puerto Real, el Club de Vela El Trocadero, el Club Puerto Real Fútbol Sala, Benjamín Jiménez Trujillo (exárbitro ACB), el Club de Baloncesto Puerto Real y José María Colorado (tiro al plato, participante en los Juegos Olímpicos de 1992).

El presidente de la Peña, David Chanivet, agradeció el trabajo y la dedicación de toda la directiva en la organización de esta cita, así como la implicación del Ayuntamiento de Puerto Real en su desarrollo.

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La concejala de Deportes, Virginia Mena, destacó que «Puerto Real ha dado y sigue dando personas con un talento extraordinario, ejemplos de esfuerzo, perseverancia y pasión que inspiran a las nuevas generaciones», y agradeció, también, la colaboración de la Delegación de Cultura y Fiestas y la labor Protección Civil durante el desarrollo del acto. Por su parte, la alcaldesa, Aurora Salvador, subrayó «la importancia de creer en lo que somos, de sentir orgullo por el talento que hay en Puerto Real y de seguir reconociendo a quienes hacen grande a nuestro pueblo a través del deporte».

Durante la gala, el Centro Cultural Rosa Butler acogió una exposición con trofeos, medallas y material deportivo que refleja los logros y la historia del deporte puertorrealeño.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real