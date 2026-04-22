El PP de Puerto Real exige al PSOE que rectifique sus críticas sobre la sanidad pública en el municipio

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real ha reclamado al PSOE una “rectificación inmediata” por las afirmaciones realizadas en su última publicación sobre la situación sanitaria en la localidad. La formación sostiene que las críticas socialistas sobre el Hospital Universitario de Puerto Real y la Atención Primaria no se corresponden con las inversiones y actuaciones ejecutadas.

Según ha trasladado el portavoz popular, Vicente Fernández, la sanidad en Puerto Real ha registrado avances “con hechos, con inversión y con gestión”, frente a lo que considera un relato “partidista” por parte del PSOE.

Fernández ha defendido que existen actuaciones concretas en distintos equipamientos sanitarios del municipio. Entre ellas, ha señalado la adaptación del SUAP en Río San Pedro, con una inversión de 79.451,60 euros; la mejora de la accesibilidad en el centro de salud de Casines, con 15.000 euros; y la modernización del sistema de climatización en este último, por importe de 125.294,41 euros.

El portavoz popular también ha aludido a varias intervenciones en el centro de salud Ribera del Muelle, donde, según detalla el PP, se han realizado mejoras vinculadas a la puerta automática, la climatización y otros trabajos de acondicionamiento, además de actuaciones de señalética en distintos centros sanitarios de Puerto Real.

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En relación con el Hospital Universitario de Puerto Real, el Grupo Popular ha puesto el foco en varias inversiones ejecutadas o en marcha. Entre ellas, menciona la construcción de la nueva UCI, con una inversión superior a 5,4 millones de euros; el equipamiento de alta tecnología a través del Plan INVEAT, por más de 5 millones de euros; la reforma de la planta de Salud Mental, con 460.714,89 euros; y la reforma del área de Pediatría, con 296.144,73 euros.

A ello suma la habilitación de una nueva planta de hospitalización, con una inversión superior al millón de euros, así como otras mejoras en áreas como Urgencias, diálisis, mamografía, TAC, accesos y suministros.

Sobre la situación de la nueva UCI, Vicente Fernández ha asegurado que el proyecto no está paralizado, sino en proceso de nueva licitación tras los problemas surgidos con la empresa adjudicataria inicial. En este sentido, ha explicado que la mercantil, con “apenas un 5% de ejecución”, solicitó una modificación del contrato, circunstancia que obligó a iniciar su cancelación y a actualizar los pliegos para volver a sacar la obra adelante.

El Grupo Popular sostiene que estos datos son “objetivos, públicos y contrastables” y enmarca su respuesta en la polémica política suscitada tras la publicación del PSOE sobre el estado de la sanidad pública en Puerto Real, un asunto que en las últimas semanas ha vuelto a situarse en el centro del debate local y provincial.

Fernández ha insistido en que Puerto Real “merece una política seria, basada en la verdad” y ha reiterado la petición de rectificación al PSOE por sus declaraciones sobre la gestión sanitaria en el municipio.