Puerto Real presenta su primer Plan Municipal de Arbolado Urbano

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado el primer Plan Municipal de Arbolado Urbano, un proyecto técnico que marcará un antes y un después en la gestión del patrimonio natural de la ciudad.

Elaborado junto a la empresa local Método Ambiental Consultores, el plan se completó en diciembre y ofrece por primera vez una hoja de ruta para planificar, mantener y ampliar el arbolado urbano y las zonas verdes de forma rigurosa, coherente y sostenible. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas municipales de adaptación al cambio climático, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más resiliente y preparada ante los retos ambientales.

El plan parte de un inventario exhaustivo de más de 10.000 árboles y espacios verdes distribuidos por todo el municipio. Cada ejemplar y superficie están georreferenciados y descritos según su especie, localización, extensión y estado de conservación. Este trabajo se integra en una aplicación de Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite al personal técnico municipal visualizar y gestionar en un mapa interactivo la información del arbolado y las zonas verdes, facilitando la programación de podas, reposiciones, plantaciones o mejoras de mantenimiento con mayor precisión y eficacia.

Entre las actuaciones ya desarrolladas se ha completado el censo de especies exóticas invasoras, con unos 300 ejemplares identificados, y se han localizado más de 300 alcorques vacíos en calles y parques, que se replantarán en próximas campañas. El plan también analiza la densidad de arbolado y áreas verdes por barrios, revelando zonas con alta presencia natural y otras donde se actuará para equilibrar el reparto de sombra y espacios vegetales en toda la ciudad.

Además, la propuesta incluye protocolos de conservación, poda y sustitución, actualiza la ordenanza municipal de arbolado, e incorpora criterios técnicos para la elección de especies adaptadas al clima local y el diseño de zonas verdes sostenibles. Igualmente, establece medidas de protección frente a daños durante obras, guías prácticas para nuevas plantaciones y recomendaciones específicas para el cuidado de árboles singulares y superficies ajardinadas. Estas actuaciones permitirán una gestión preventiva, evitando intervenciones de emergencia y optimizando los recursos públicos.

El concejal de Medio Ambiente, Antonio Gil, destacó que «Puerto Real cuenta por primera vez con una herramienta estratégica que organiza de forma integral la gestión del arbolado y las zonas verdes y refuerza la infraestructura verde con una visión de futuro».

El Plan Municipal de Arbolado generará beneficios directos para la ciudadanía: mejora la calidad del aire, reduce el ruido y las temperaturas urbanas y refuerza la seguridad vial y peatonal al minimizar riesgos por ramas o ejemplares en mal estado. La creación de islas de sombra y biodiversidad en distintos puntos del municipio permitirá combatir el calor urbano y ofrecer espacios más confortables para el paseo y el descanso. La correcta planificación del arbolado y las zonas verdes contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático y a situar a Puerto Real en la vanguardia de la gestión ambiental urbana, consolidando una ciudad más saludable, equilibrada y habitable.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real