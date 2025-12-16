11.7 C
Puerto Real
martes, 16 diciembre, 2025
Aitana Estrada bate el récord de España en 100 m. braza categoría Sb6

Los nadadores Aitana Estrada, Nora Ramírez, Rubén Gómez, Francisco Martínez y Alejandro Arévalo, del Club NADA Gades, han conseguido 3 medallas de plata y una de oro en la VI Jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica – XII Open Internacional Mareastur de Natación Adaptada celebrado los días 13 y 14 de diciembre en Oviedo.

Aitana Estrada batió el récord de España en 100 braza categoría Sb6. Todos los nadadores mejoraron sus marcas personales, siendo resultados más importantes a nivel individual:

  • Aitana Estrada: Medalla de plata y nuevo récord de España en 100 m. Braza.
  • Rubén Gómez: Medalla de oro en 200 m. Estilos y Plata en 100 m. Libre y 200 m. Espalda.
  • Nora Ramírez: Obtuvo las marcas mínimas para los absolutos en 50 m. Espalda, 50 m. y 200 m. Libres.
  • Alex Arévalo: Quinto en 50 m. Mariposa.
  • Fco. Martínez: Noveno en 150 m. Estilos.

Las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo albergaron la VI Jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica – XII Open Internacional Mareastur de Natación Adaptada, bajo el sistema Multidisability, y donde participaron 158 nadadores -100 chicos y 58 chicas- pertenecientes a 26 clubes, una cita en la que se registraron hasta 2 récords nacionales.

Por clubes, victoria para Komporta Ke, acompañado en el podio por CD Fusión, segundo, y el Club CN Pozuelo, tercero. NADA Gades quedó en el puesto 9º.

FUENTE: Club NADA Gades

