La Junta de Andalucía formaliza la entrega parcial de la nueva EDAR al Ayuntamiento de Puerto Real

La Junta de Andalucía ha formalizado este martes la entrega parcial al Ayuntamiento de Puerto Real de las obras ya ejecutadas de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), una infraestructura clave para el municipio y para la Bahía de Cádiz, con una inversión global superior a los 15 millones de euros.

El acto de firma entre las administraciones autonómica y local ha contado con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno.

Mercedes Colombo ha señalado que “es un día grande con la entrega parcial de unas obras imprescindibles para Puerto Real y la provincia”, destacando que los trabajos ya ejecutados “se entregan al Ayuntamiento de Puerto Real, al que corresponde su explotación, y permiten seguir avanzando”. La delegada ha subrayado además que esta fase representa más del 62% de la inversión total, confirmando que la Junta continuará hasta completar el 100% de la infraestructura.

El 62% de la nueva depuradora ya en servicio

Por su parte, el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, ha detallado que “hoy ponemos en servicio una obra muy importante para el municipio y la provincia, el 62% de la nueva EDAR de la aglomeración urbana de Puerto Real”, lo que supone una inversión ejecutada de 9,7 millones de euros.

Real ha recordado que la antigua depuradora, construida en los años 80, había alcanzado el límite de su operatividad, haciendo necesaria una nueva instalación adaptada a las exigencias ambientales actuales. La singularidad de la obra reside en que se ejecuta sobre la infraestructura existente, lo que obliga a compatibilizar el funcionamiento de la antigua EDAR con la construcción de la nueva, motivo por el que se realiza esta entrega parcial.

Entre los trabajos ya ejecutados se encuentran la línea de pretratamiento, con edificio cerrado para evitar olores, arquetas de medición de caudal, reactores biológicos con tecnología avanzada, decantadores secundarios y los servicios auxiliares de electricidad, mientras que las obras continúan avanzando hacia su finalización completa.

La alcaldesa destaca el impacto para el futuro del municipio

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha puesto el acento en la importancia de la colaboración institucional, señalando que “ha sido mutua, por ser interesante para la Bahía de Cádiz, y va a repercutir en el bien de todos y todas, proporcionando unas aguas de mayor calidad que se vierten a la zona”. En este sentido, ha calificado la entrega parcial como “un hito importante para el municipio y para la Bahía”.

Salvador ha subrayado además que “este paso dado nos va a permitir dotar a nuestro municipio de una infraestructura clave. La nueva depuradora es una inversión estratégica para el futuro de Puerto Real, para su sostenibilidad y para la calidad de vida de nuestra ciudadanía”, agradeciendo expresamente el trabajo realizado por la empresa municipal GEN y por los equipos técnicos implicados.

Avances técnicos y compromiso con el tratamiento terciario

El concejal de Urbanismo, José Montilla, ha destacado la dimensión técnica del avance alcanzado, explicando que “la obtención de los informes favorables de vertidos nos permite activar nuevas fases de ejecución y seguir construyendo la nueva EDAR sin interrumpir el servicio actual”.

Montilla ha señalado que se trata de “un proyecto complejo, ejecutado sobre una instalación en funcionamiento”, paso necesario para continuar con la demolición de la parte más antigua de la depuradora. Asimismo, ha indicado que el objetivo es que Puerto Real disponga de “una depuradora a la altura de las exigencias ambientales y de las necesidades del municipio”, previsiblemente el próximo año, sin olvidar “la necesidad del tratamiento terciario”.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real se ha reiterado el compromiso con la implantación del tratamiento terciario, considerado fundamental para la sostenibilidad del municipio y para usos como el riego de jardines, el baldeo de calles o posibles aplicaciones en el ámbito empresarial. El Consistorio continuará trabajando para que esta fase pueda hacerse realidad lo antes posible dentro del desarrollo completo del proyecto.

Capacidad para 100.000 habitantes equivalentes

La nueva EDAR de Puerto Real beneficiará a una población estimada de 100.000 habitantes equivalentes y tendrá capacidad para depurar hasta 15.000 metros cúbicos de aguas residuales al día. El sistema incluye procesos biológicos avanzados con eliminación de nitrógeno y fósforo, desodorización mediante torres de carbón activo, así como un edificio administrativo y de control desde el que se supervisarán los parámetros de funcionamiento.

El Ayuntamiento ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos, la empresa ejecutora y las administraciones implicadas, subrayando que la colaboración institucional ha sido esencial para avanzar en una de las mayores inversiones medioambientales acometidas en Puerto Real en las últimas décadas.