Puerto Real por la infancia y la adolescencia llega a 1231 alumnos y alumnas

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación de Servicios Sociales, y en colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos, ha concluido la fase de intervención en centros educativos del programa Puerto Real por la Infancia y la Adolescencia, una iniciativa orientada a la sensibilización y prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes del municipio.

La propuesta se alinea con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que sitúa la prevención, la detección precoz y la creación de entornos seguros como elementos fundamentales para la protección de la infancia y la adolescencia.

La intervención desarrollada en el ámbito educativo ha permitido trabajar en colegios e institutos contenidos esenciales para prevenir la violencia desde edades tempranas. En Educación Primaria se ha abordado la prevención de la violencia sexual contra la infancia con el taller Mi cuerpo es un tesoro, así como la sensibilización y prevención de la hipersexualización en la infancia con Hipatia. En Educación Secundaria se ha trabajado la prevención de los riesgos en el entorno digital con Clic con cuidado y la prevención de la exposición a contenidos sexuales inadecuados en la adolescencia a través de Lo que ves no es lo que es.

La actuación en centros educativos se ha desarrollado en 8 de los 14 centros del municipio, alcanzando a un total de 1.231 alumnos y alumnas y contando con la implicación de 46 docentes. En Educación Primaria, la intervención ha llegado a 900 escolares, y en Educación Secundaria a 331. En conjunto, se han desarrollado 161 sesiones distribuidas entre los distintos talleres del programa. Los centros participantes han sido CEPr Arquitecto Leoz, CEIP Reggio, IES Profesor Antonio Muro, CC Bahía, CEPr Río San Pedro, IES La Jarcía, IES Algaida y CEIP Juan XXIII.

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En Primaria, el trabajo realizado ha permitido abordar con el alumnado la protección del propio cuerpo, la identificación de situaciones de riesgo, los límites, la confianza para pedir ayuda a personas adultas de referencia y el refuerzo de la autoestima frente a presiones y estereotipos. En Secundaria, los talleres han favorecido la reflexión sobre la seguridad digital, la privacidad, los riesgos en internet y la necesidad de desarrollar una mirada crítica ante contenidos que pueden influir en la forma de entender las relaciones afectivas, el respeto y la convivencia.

Más allá de la intervención en las aulas, el programa incorpora una línea de difusión y sensibilización, a través de la web del programa www.puertorealporlainfanciayadolescencia.es, se han elaborado y adaptado guías y materiales de apoyo, y se han publicado entradas informativas para dar visibilidad a las actividades y contenidos desarrollados. En el marco de esta labor de sensibilización, se han distribuido además 1.246 guías entre familias y/o tutores legales y profesorado, reforzando la dimensión preventiva y educativa del programa también fuera del aula.

Como cierre, se ha publicado un vídeo resumen de valoración en el que participan centros educativos, madres y padres, profesorado, equipos directivos y responsables municipales. La pieza se acompaña de una infografía con los principales datos de beneficiarios y alcance de la intervención, contribuyendo a dar visibilidad al trabajo desarrollado y a su devolución pública y comunitaria.

Según la información trasladada por algunos responsables de los centros educativos participantes, la intervención ha favorecido la detección temprana y ha contribuido a evitar situaciones comprometidas o de riesgo de violencia hacia niños y niñas. Este hecho pone de manifiesto el valor de la prevención y evidencia que este tipo de programas no solo sensibilizan o forman, sino que también protegen de manera real y efectiva.

El Ayuntamiento de Puerto Real quiere poner en valor la implicación de los centros educativos participantes, del profesorado, de las familias y del conjunto de profesionales que han hecho posible esta intervención. Con iniciativas como esta, Puerto Real sigue avanzando en la creación de entornos más seguros, conscientes y protectores para niños, niñas y adolescentes, desarrollando acciones concretas que se alinean con los principios de prevención, sensibilización y protección integral que establece la LOPIVI.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida que requiere la implicación de las administraciones públicas, la comunidad educativa, las familias y el conjunto de la sociedad. Programas como este permiten seguir construyendo una ciudad más comprometida con el buen trato, la prevención de la violencia y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real