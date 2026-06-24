Éxito de participación en el VI Torneo Solidario de Fútbol 7 de Veteranos ‘Villa de Puerto Real’

Las instalaciones deportivas Virgen del Carmen y Paco Gallego, situadas en las inmediaciones del Parque de las Canteras, acogieron este pasado sábado 20 de junio la sexta edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 Veteranos Villa de Puerto Real.

El evento, que se saldó con un rotundo éxito de organización, congregó a 168 jugadores con edades comprendidas mayoritariamente entre los 35 y 65 años, en una jornada donde la solidaridad y el deporte fueron los grandes protagonistas.

El torneo ha sido coorganizado por el Club Deportivo Veteranos Las Canteras, el Club de Fútbol Veteranos Bahía de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. Toda la recaudación obtenida irá destinada a dos importantes entidades de la localidad: el Centro Residencial para Personas Mayores Vedruna y la Asociación de Reyes Magos de Puerto Real.

Doce equipos y un alto nivel competitivo

La competición, que arrancó a las 17:00 horas, contó con la participación de 12 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, divididos en tres grupos:

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El Puerto de Santa María: Aston Birras.

Jerez de la Frontera: Informática Jerez.

Cádiz: Gallego FC, Vieja Escuela Cádiz, Diputación de Cádiz, Chato’s Team y Aeroteam Airbus Cádiz.

Puerto Real: Puerto Real Fútbol Sala, Tecnocasa Puerto Real, Peña Cádiz CF Puerto Real, CD Veteranos Las Canteras y CF Veteranos Bahía de Cádiz.

Tras una intensa fase de grupos, alcanzaron las semifinales el Puerto Real Fútbol Sala contra el CF Veteranos Bahía de Cádiz, y el Vieja Escuela Cádiz contra el Tecnocasa Puerto Real. Durante esta fase y la final, el evento contó con el acompañamiento de personal de la residencia Vedruna y miembros de la Asociación de Reyes Magos.

La gran final, celebrada en torno a las 22:30 horas, enfrentó a los conjuntos locales Puerto Real Fútbol Sala y Tecnocasa Puerto Real, culminando con la victoria del Puerto Real Fútbol Sala tras un encuentro muy disputado. Por su parte, el equipo puertorrealeño CF Veteranos Bahía de Cádiz se impuso en la final de consolación frente al Vieja Escuela Cádiz.

Reconocimientos y entrega de premios

Tras los encuentros, se llevó a cabo el acto de entrega de trofeos con la presencia de las directivas de los equipos coorganizadores y de las entidades beneficiarias. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, Dña. Virginia Mena Morales, no pudo asistir finalmente por encontrarse indispuesta y trasladó sus disculpas a los asistentes.

En las próximas semanas, el Ayuntamiento acogerá un acto institucional para hacer entrega oficial de los fondos recaudados a las entidades destinatarias.

Desde la organización, se quiere felicitar a los ganadores y agradecer profundamente a todos los equipos participantes por su compromiso solidario y su saber estar. Se ha hecho una mención especial al equipo Vieja Escuela Cádiz por la exquisita deportividad demostrada dentro y fuera del terreno de juego.

Asimismo, se agradece el indispensable respaldo de las empresas colaboradoras, la labor de los responsables y técnicos municipales de las instalaciones deportivas, el excelente trabajo de los miembros de Protección Civil presentes y la siempre dispuesta ayuda del Club Deportivo Sporting Puertorealeña.

Mirando a la VII edición

El evento concluyó con la tradicional foto de familia de todos los ganadores. El Ayuntamiento y los clubes organizadores ya se han conjurado para comenzar a preparar la VII edición de un torneo que se está consolidando como el gran evento deportivo de inicio del verano.

Como novedad de cara al futuro, en esta edición ya se ha hecho entrega al equipo ganador de la maqueta que se convertirá en la imagen oficial del Trofeo Villa de Puerto Real a partir del próximo año: el emblemático Pozo de las Canteras, símbolo del crecimiento y la ambición de esta cita solidaria.