Puerto Real evalúa los daños de las borrascas Leonardo y Marta e inicia un contrato de emergencia para las reparaciones

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, han ofrecido hoy una rueda de prensa para informar sobre la evaluación de daños y las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Puerto Real tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

La localidad ha afrontado con solvencia los efectos del temporal, que dejó rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y episodios intensos de lluvia. El mantenimiento preventivo y la coordinación entre las distintas áreas municipales han contribuido a reducir las consecuencias del temporal, evitando situaciones de riesgo para la población.

Centros educativos

El ámbito más afectado ha sido el de los centros escolares. Todos los colegios de Puerto Real han registrado daños de distinta consideración, siendo la Escuela Infantil Viento del Sur el caso que más preocupa. Desde hace dos semanas, los servicios de Infraestructuras y Educación vienen realizando un seguimiento continuo de las incidencias comunicadas por los centros para garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente.

El Ayuntamiento tramitará un contrato de emergencia con el fondo de contingencia municipal para atender las reparaciones, y continuará las evaluaciones en los próximos días. En el caso de los institutos, la alcaldesa recordó que la competencia recae en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, aunque el Consistorio mantiene contacto permanente con dicha administración para trasladar las afecciones detectadas.

PUBLICIDAD

Infraestructuras y vías públicas

El temporal ha provocado la aparición de socavones y daños en el pavimento de varias calles del municipio, que se incorporarán al mismo contrato de emergencia. También se han registrado dos cortes temporales de tráfico: uno en el acceso al cementerio y otro en la Avenida de la Universidad de Cádiz, en el nudo de entrada al campus.

En materia de arbolado, el Ayuntamiento ha atendido una veintena de incidencias, la mayoría en fincas privadas o zonas de pinar. El concejal de Infraestructuras ha señalado que «la arboleda municipal ha respondido adecuadamente gracias al mantenimiento que se realiza durante todo el año con el plan de poda». Se contabilizan además daños menores en dependencias municipales, la caída de tres farolas y algunas señales de tráfico.

Mantenimiento preventivo y coordinación

Durante los días de alerta, el Plan Territorial de Emergencias (PTEL) se activó en nivel 0 de preemergencia debido a los avisos meteorológicos, lo que permitió movilizar todos los recursos municipales y coordinar un seguimiento especial de las zonas más vulnerables, especialmente las rurales y periféricas.

El trabajo de prevención, como la limpieza previa de arquetas y usillos, junto con la vigilancia de los puntos susceptibles de inundación, ha contribuido a evitar daños mayores. El gobierno central financiará parte de las reparaciones a través de las ayudas estatales a municipios afectados por temporales.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo de todas las áreas municipales implicadas y la colaboración vecinal: «El trabajo preventivo, la respuesta coordinada y la responsabilidad ciudadana han sido clave para reducir el impacto del temporal y garantizar la seguridad en todo momento».

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha subrayado que «El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene un seguimiento constante de la situación en los centros educativos y quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias: todas las actuaciones necesarias se están llevando a cabo con prioridad para garantizar la seguridad del alumnado, una cuestión que es prioridad absoluta para el equipo de Gobierno».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real