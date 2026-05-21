Aprobadas las distinciones del Día de la Villa 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado esta mañana, en un pleno extraordinario, las distinciones del Día de la Villa 2026, jornada en la que se conmemora la fundación del municipio.

La Corporación Municipal reconoce así trayectorias vinculadas al compromiso social, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía.

El pleno concede la Medalla de la Villa a la asociación Asprodeme, una de las entidades sociales más representativas y queridas de la historia reciente de Puerto Real, que en 2026 celebra el cincuenta aniversario de su fundación.

Esta efeméride reconoce medio siglo de trabajo constante, esfuerzo colectivo y dedicación al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Durante estas cinco décadas, la entidad ha sido un referente de apoyo, acompañamiento y defensa de derechos, permitiendo a muchas personas desarrollar un proyecto de vida digno y plenamente integrado en la comunidad, además de ofrecer respaldo a innumerables familias del municipio.

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El acuerdo distingue como Hija Predilecta de Puerto Real a Dª. María Sierra Martínez, nacida en la localidad en 1921 y considerada actualmente la mujer más longeva del municipio, en el seno de una familia trabajadora profundamente comprometida con los ideales de justicia social, igualdad y defensa de los derechos de la clase obrera.

Su trayectoria vital constituye un ejemplo de compromiso, dignidad y memoria democrática, así como un testimonio del papel desempeñado por muchas mujeres en la conquista de derechos sociales durante la Segunda República y en la resistencia frente a la represión franquista. Su reconocimiento responde también a su papel precursor en la defensa de los derechos de las mujeres y a su compromiso social y democrático a lo largo de su vida en favor de Puerto Real.

Se otorga el título de Hija Adoptiva a D.ª Rosa Girón Zambonino, conocida popularmente como ‘Rosa la matrona’, por su trayectoria profesional y humana desarrollada durante cuatro décadas en Puerto Real desde su incorporación en 1986. Su labor en el ámbito sanitario ha trascendido la atención asistencial, acompañando a generaciones de familias y convirtiéndose en un referente cercano para la ciudadanía, con una dedicación continuada al bienestar de las vecinas y vecinos del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real