El Ayuntamiento rinde homenaje a Diane Broughton, ‘Pipi’, con una placa en la plaza que lleva su nombre en Casines

El Ayuntamiento de Puerto Real ha colocado una placa identificativa en la Plaza de Diane Broughton, situada en la zona de Casines, en el espacio donde se ubicó el antiguo camping.

Con este acto, celebrado con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, el Consistorio ha rendido homenaje a la vecina Diane Broughton, conocida popularmente como ‘Pipi’, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con la atención y el cuidado de la comunidad felina de la localidad.

La concejala de Salud, Virginia Mena, ha asistido a la colocación de la placa, que identifica de forma oficial este espacio que ya lleva el nombre de Diane Broughton desde hace unos meses. Durante el acto, la edil ha leído unas palabras en recuerdo a su figura. También han participado representantes de la protectora Segunda Oportunidad SOS y personas voluntarias que colaboran en el cuidado y alimentación de las colonias de gatos de Puerto Real.

El Ayuntamiento quiso así recordar la labor de quien dedicó años de su vida al bienestar de los animales y a la comunidad felina del municipio.

«Esta placa representa el reconocimiento de todo Puerto Real a una persona querida, generosa y comprometida con la mejora de nuestra convivencia», ha indicado la concejala Virginia Mena durante el acto.

El Consistorio recuerda con este gesto a una vecina muy apreciada, que contó con el afecto de Puerto Real y fue muy conocida por su dedicación a los animales y por su cercanía con las colonias de gatos de la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real