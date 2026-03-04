11.7 C
Puerto Real
miércoles, 4 marzo, 2026
Puerto Real convoca una bolsa de empleo para Técnico/a de Sistemas y Comunicaciones mediante concurso de méritos

Centro Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real
El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de Técnico/a de Informática, especialidad Sistemas y Comunicaciones, destinada a cubrir sustituciones y necesidades temporales en el servicio municipal de informática.

Según explica el teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Antonio Romero, la convocatoria responde a la necesidad de asegurar la continuidad y eficiencia del servicio informático municipal, así como cubrir las ausencias temporales del personal titular. La creación de esta bolsa permitirá atender de forma ágil y eficaz cualquier necesidad en esta área estratégica para el funcionamiento diario de la administración local.

El procedimiento elegido será el concurso de méritos, que valorará tanto la experiencia profesional acreditada como la formación específica de cada aspirante. Este sistema permite, según el Ayuntamiento, garantizar la objetividad y seleccionar a los candidatos más capacitados para el puesto.

Entre las tareas que desempeñará el personal que resulte contratado destacan:

  • Gestión del servicio de microinformática y atención al usuario.
  • Help-desk y soporte técnico a las distintas dependencias municipales.
  • Actualización del inventario de recursos informáticos.
  • Administración del correo corporativo.
  • Instalación y configuración de terminales móviles.
  • Gestión de impresoras y asistencia a usuarios.
  • Supervisión de redes y comunicaciones de los edificios municipales.
  • Control del servicio de internet corporativo.
  • Supervisión de terminales de fichaje y registros de actividad (antivirus, correo, accesos).

Para participar, los aspirantes deberán tener:

  • Nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.
  • Capacidad funcional para el desempeño del puesto.
  • Tener 16 años cumplidos.
  • Estar en posesión del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), FP II o titulación superior de la rama informática.

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://puertoreal.sedelectronica.es), dentro del trámite habilitado en el área de Recursos Humanos. El plazo será de diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica, es decir, a partir del miércoles 4 de marzo de 2026.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País celebra los días 11 y 12 de marzo el VI Foro Socioeconómico Bahía de Cádiz
