La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País celebra los días 11 y 12 de marzo el VI Foro Socioeconómico Bahía de Cádiz

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País celebrará los próximos 11 y 12 de marzo el VI Foro Socioeconómico ‘Bahía de Cádiz’, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.

El Foro cuenta con el Patrocinio de Honor de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, lo que subraya la relevancia institucional y estratégica de este encuentro para el desarrollo de la comarca.

Promovido por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País y la Cátedra FLUIDMECÁNICA SUR de la Universidad de Cádiz, el Foro reúne a representantes de la Armada, el ámbito universitario, el tejido empresarial y expertos en innovación y economía, con el objetivo de analizar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la Bahía de Cádiz.

El evento cuenta asimismo con el patrocinio de la Zona Franca de Cádiz y el respaldo institucional de la Armada Española y del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.

Dos jornadas centradas en innovación, industria naval y desarrollo económico

Durante la jornada inicial (miércoles 11 de marzo) se abordarán cuestiones relacionadas con la Armada, la ingeniería naval, los programas de construcción en vigor, la reforma de la Base Naval de Rota, así como proyectos de I+D+i de la Universidad de Cádiz y la situación económica comarcal.

La segunda jornada (jueves 12 de marzo) estará centrada en la innovación y los proyectos de futuro, con especial atención a iniciativas universitarias, robótica submarina, energías renovables, hidrógeno verde, descarbonización del transporte marítimo y energía eólica marina, entre otros temas estratégicos para la transformación industrial y energética del territorio.

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas), combinando ponencias técnicas y mesas redondas con la participación de destacados profesionales, investigadores y directivos del sector naval, energético y tecnológico.

El Coordinador General del Foro es el Ilmo. Sr. D. José María Lavilla Llano.

Información e inscripciones

Todas las actividades son de acceso libre previa inscripción. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 7 de marzo de 2026 a las 14:00 horas, a través del correo electrónico: gares.management@gmail.com.

Para más información: sociedad.amigosdelpais.pr@gmail.com / CATEDRA.FMS@UCA.ES

FUENTE: Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País