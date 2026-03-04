11.7 C
Puerto Real
miércoles, 4 marzo, 2026
spot_img
InicioLocal

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País celebra los días 11 y 12 de marzo el VI Foro Socioeconómico Bahía de Cádiz

Redacción
By Redacción
0
9

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País celebrará los próximos 11 y 12 de marzo el VI Foro Socioeconómico ‘Bahía de Cádiz’, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.

El Foro cuenta con el Patrocinio de Honor de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, lo que subraya la relevancia institucional y estratégica de este encuentro para el desarrollo de la comarca.

Promovido por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País y la Cátedra FLUIDMECÁNICA SUR de la Universidad de Cádiz, el Foro reúne a representantes de la Armada, el ámbito universitario, el tejido empresarial y expertos en innovación y economía, con el objetivo de analizar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la Bahía de Cádiz.

El evento cuenta asimismo con el patrocinio de la Zona Franca de Cádiz y el respaldo institucional de la Armada Española y del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.

PUBLICIDAD

Dos jornadas centradas en innovación, industria naval y desarrollo económico

Durante la jornada inicial (miércoles 11 de marzo) se abordarán cuestiones relacionadas con la Armada, la ingeniería naval, los programas de construcción en vigor, la reforma de la Base Naval de Rota, así como proyectos de I+D+i de la Universidad de Cádiz y la situación económica comarcal.

La segunda jornada (jueves 12 de marzo) estará centrada en la innovación y los proyectos de futuro, con especial atención a iniciativas universitarias, robótica submarina, energías renovables, hidrógeno verde, descarbonización del transporte marítimo y energía eólica marina, entre otros temas estratégicos para la transformación industrial y energética del territorio.

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas), combinando ponencias técnicas y mesas redondas con la participación de destacados profesionales, investigadores y directivos del sector naval, energético y tecnológico.

El Coordinador General del Foro es el Ilmo. Sr. D. José María Lavilla Llano.

Información e inscripciones

Todas las actividades son de acceso libre previa inscripción. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 7 de marzo de 2026 a las 14:00 horas, a través del correo electrónico: gares.management@gmail.com.

Para más información: sociedad.amigosdelpais.pr@gmail.comCATEDRA.FMS@UCA.ES

FUENTE: Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País

Artículo anterior
Finalizada con éxito la reforestación del rodal de Las Canteras asignado a los colectivos ecologistas
Artículo siguiente
Puerto Real convoca una bolsa de empleo para Técnico/a de Sistemas y Comunicaciones mediante concurso de méritos
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.