20.7 C
Puerto Real
viernes, 14 noviembre, 2025
spot_img
InicioLocal

Aurora Salvador avisa a la población de Puerto Real del «simulacro de emergencia de la llegada de un maremoto»

Redacción
By Redacción
0
9

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha informado a la ciudadanía sobre el simulacro de emergencia ante la llegada de un maremoto, que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas.

Esta acción forma parte del ejercicio “Respuesta A-25”, organizado por la Junta de Andalucía y que se desarrollará en distintos municipios de la costa gaditana.

Durante el simulacro, los vecinos y vecinas recibirán en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta (ES-Alert), similar a los que se envían en situaciones reales de emergencia. Este aviso no requiere realizar ninguna acción ni responder, ya que se trata únicamente de una prueba del sistema de avisos masivos a la población. “ Lo único que debemos hacer es seguir las indicaciones y la información que recibamos en nuestros teléfonos móviles”, señala Salvador.

El objetivo del simulacro es mejorar la coordinación y la respuesta ante posibles emergencias en la franja costera, así como familiarizar a la ciudadanía con el sistema de alertas públicas.

PUBLICIDAD

La alcaldesa ha pedido tranquilidad y colaboración durante el desarrollo del ejercicio, recordando que se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de todos y todas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Puerto Real convoca la Asamblea Ciudadana por el Clima el 24 de noviembre
Artículo siguiente
Puerto Real reafirma su compromiso con el pueblo saharaui en el 50º aniversario del abandono del Sáhara Occidental
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.