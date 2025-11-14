Aurora Salvador avisa a la población de Puerto Real del «simulacro de emergencia de la llegada de un maremoto»

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha informado a la ciudadanía sobre el simulacro de emergencia ante la llegada de un maremoto, que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas.

Esta acción forma parte del ejercicio “Respuesta A-25”, organizado por la Junta de Andalucía y que se desarrollará en distintos municipios de la costa gaditana.

Durante el simulacro, los vecinos y vecinas recibirán en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta (ES-Alert), similar a los que se envían en situaciones reales de emergencia. Este aviso no requiere realizar ninguna acción ni responder, ya que se trata únicamente de una prueba del sistema de avisos masivos a la población. “ Lo único que debemos hacer es seguir las indicaciones y la información que recibamos en nuestros teléfonos móviles”, señala Salvador.

El objetivo del simulacro es mejorar la coordinación y la respuesta ante posibles emergencias en la franja costera, así como familiarizar a la ciudadanía con el sistema de alertas públicas.

La alcaldesa ha pedido tranquilidad y colaboración durante el desarrollo del ejercicio, recordando que se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de todos y todas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real