El Club Fotográfico 76 Juan Rivera celebra en 2026 su 50 aniversario con un amplio programa de actividades

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera conmemora en 2026 su medio siglo de trayectoria en Puerto Real.

La entidad, fundada en abril de 1976, ha mantenido desde entonces una labor ininterrumpida en la divulgación de la fotografía como expresión artística y cultural, convirtiéndose en uno de los referentes culturales más consolidados de la localidad.

Con motivo de esta efeméride, el club ha presentado un amplio programa anual de actividades, que fue dado a conocer por su presidente Antonio Alcázar y Fito Mendi, de la junta directiva, acompañados por la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez.

A lo largo de 2026 se desarrollarán numerosas iniciativas que reflejan tanto la historia del club como su proyección futura. Entre ellas destacan:

-Exposición Retrospectiva del 50 aniversario, dedicada a la obra de José Manuel García Lanceta, que ha permanecido abierta en el Centro Cultural San José.

-Ciclo de charlas ‘Los martes del 50 aniversario’, que se celebrará todos los martes de marzo y en las que se abordarán: ‘Los orígenes del Club Juan Rivera’, con ponentes fundadores (Salvador Puente, Gaspar Morales, José María Córdoba, Manuel Mateo y Juan Luis Parrilla), una conferencia dedicada a ‘Rober Freeman’, fotógrafo de los Beatles, a cargo de su biógrafo y amigo personal durante su estancia en Puerto Real, Salvador Catalán, ‘El autor y su obra’, impartida por el fotógrafo gaditano Fernando Morales Clavijo, referente nacional del documentalismo de viajes y la ponencia de Manu Ruhe y Juan Mariscal, autores estrechamente vinculados al club durante décadas.

-Concurso Social Juan Rivera, dedicado al fundador. Se realizará en formato tríptico con convocatorias en marzo, junio y septiembre, culminando en una exposición final con las mejores obras.

-Rally Fotográfico 50 Aniversario, en abril, que tendrá como escenario el casco urbano de Puerto Real y estará abierto a aficionados y profesionales de toda la provincia.

-Concurso Nacional de Fotografía ‘Rivera y la libre expresión’, entre abril y mayo, con un jurado de prestigio compuesto por Santos Moreno, Mar Biosca y Florentino Molero, miembros de reconocidas sociedades fotográficas internacionales.

-Exposición colectiva ‘Rafael Alberti’, inspirada en el poemario Marinero en tierra, en septiembre.

-Exposiciones Sociales ‘Juan Rivera’, entre octubre y noviembre.

A estas actividades se unen otras propuestas como la edición de una revista conmemorativa ’50 años con Rivera y Puerto Real’, que recopilará toda la programación, testimonios y obras representativas; la edición de un almanaque para 2027 y un concurso interno para elegir la tarjeta de felicitación navideña y de Año Nuevo.

Durante la presentación, Fito Mendi destacó la trascendencia del club en Puerto Real. «Creemos que hemos sido un referente cultural. En estos 50 años hemos realizado más de 300 exposiciones en Puerto Real, además de numerosas muestras fuera del municipio. Hemos formado a cientos de personas en nuestros talleres y conservamos un banco de imágenes histórico de gran valor para la ciudad. Es una celebración importante», señaló. Desde el Club se ha agradecido el constante apoyo institucional del Ayuntamiento, fundamental para la continuidad de su actividad durante estas cinco décadas.

La concejala Nazaret Ramírez subrayó el papel clave de la entidad en la vida cultural del municipio. «El Club Fotográfico 76 Juan Rivera es ya un referente local. Felicitamos a todas las personas que han formado parte del club a lo largo de estas cinco décadas y les animamos a seguir otros 50 años más, incorporando a jóvenes y a más mujeres a esta actividad». La edil invitaba a la ciudadanía a conocer el importante legado y la trayectoria del Club.

Con este programa, Puerto Real se prepara para celebrar un año cargado de cultura, memoria e imagen, en homenaje a una entidad que forma parte esencial del patrimonio cultural del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real