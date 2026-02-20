Puerto Real conmemora el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte con la lectura de un manifiesto y un nuevo mural por la igualdad

Puerto Real se sumó este jueves 19 de febrero a la conmemoración del Día contra la LGTBIfobia en el Deporte, una fecha que busca visibilizar y combatir las discriminaciones que aún sufren muchas personas LGTBI en el ámbito deportivo.

El objetivo es recordar que el deporte debe ser un espacio seguro, libre y abierto para todas las identidades y orientaciones.

El acto central tuvo lugar en la Sala de Barrio 512, donde la Asociación Amare LGTBI+ realizó la lectura de un manifiesto en el que se defendió la importancia de erradicar cualquier forma de odio, exclusión o violencia hacia deportistas LGTBI, así como la necesidad de fomentar equipos, instalaciones y entornos verdaderamente inclusivos.

Tras la lectura, se procedió a descubrir un mural conmemorativo, que también luce en la Sala de Barrio del Río San Pedro, bajo el eslogan ‘Sin respeto no hay deporte’. El mural pretende convertirse en un símbolo permanente de compromiso y sensibilización en la localidad, reafirmando la idea de que el respeto es la base de cualquier práctica deportiva.

Al acto asistieron las concejalas Virginia Mena, responsable del área de Deportes, y Lorena Díaz, concejala de Feminismos y LGTBI, que destacaron la importancia de trabajar conjuntamente para construir un municipio más igualitario y libre de discriminaciones.

Ambas ediles señalaron que esta jornada es una oportunidad para reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchos deportistas, visibilizar referentes positivos y promover políticas municipales que garanticen la diversidad dentro del deporte local.

