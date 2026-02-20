Puerto Real abre la consulta pública previa para la nueva Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Urbano

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, ha informado de la apertura del periodo de consulta pública previa para la elaboración de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión, Protección, Conservación y Fomento del Arbolado Urbano y Zonas Verdes de Puerto Real.

Esta consulta se lleva a cabo en cumplimiento de los artículos 129 y 133 de la Ley 39/2015, que garantizan la transparencia normativa y la participación activa de la ciudadanía en la creación de nuevas regulaciones municipales.

Antonio Gil ha señalado que la regulación vigente en materia de zonas verdes y arbolado urbano necesita una actualización profunda, tanto por los cambios legislativos como por las nuevas exigencias ambientales y climáticas. En este sentido, señala que el municipio requiere una normativa que permita: regular de forma clara las intervenciones sobre el arbolado (podas, talas, trasplantes), proteger el sistema radicular durante obras y actuaciones urbanísticas, establecer un régimen sancionador adaptado a la normativa estatal, reforzar la seguridad ante episodios meteorológicos adversos e integrar el arbolado como infraestructura verde clave en la lucha contra el cambio climático.

La nueva regulación tendrá entre sus metas principales:

-Crear y regular el Inventario Municipal del Arbolado.

-Establecer un Catálogo de Árboles Singulares con protección especial.

-Unificar criterios técnicos para actuaciones sobre el arbolado.

-Garantizar reposiciones y compensaciones ambientales cuando sea necesario.

-Implementar medidas preventivas ante riesgos por caídas o deterioro.

-Incorporar la sostenibilidad y la adaptación climática como ejes de gestión.

El Ayuntamiento mantendrá abierta la consulta pública durante veinte días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en la web municipal, es decir a partir del viernes 20 de febrero.

La ciudadanía y las entidades interesadas podrán presentar opiniones, sugerencias y aportaciones dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, ya sea en el Registro General del Ayuntamiento o mediante los canales establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

Gil ha destacado que esta consulta es «un paso fundamental para dotarnos de una Ordenanza moderna, eficaz y pensada para proteger el patrimonio ambiental de Puerto Real».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real