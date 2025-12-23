11.2 C
Puerto Real
martes, 23 diciembre, 2025
Finalizan las reparaciones de los pozos municipales para garantizar el riego sostenible

El Ayuntamiento de Puerto Real ha finalizado la reparación de los pozos municipales, una actuación clave para avanzar en el modelo de economía circular y garantizar el riego autorizado de las zonas verdes con agua no potable.

Los trabajos han incluido la puesta a punto de sistemas de bombeo y motores en los pozos ubicados en M.ª Auxiliadora, Ciudad Jardín, piscina municipal, Cruz de la Degollada y, por último, el situado en el borde litoral junto a las pistas de tenis, donde se ha realizado la intervención final. La inversión total asciende a 10.000 euros.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, ha señalado: «Con esta última intervención damos por concluidos los trabajos de reparación de los pozos. Garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones es esencial para asegurar el suministro y optimizar recursos. Todos tenemos la responsabilidad de hacer un uso responsable del agua».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

