Continúan los trabajos de limpieza de cunetas en Barrio Jarana y Meadero de la Reina

El Ayuntamiento de Puerto Real ha continuado esta semana con las labores de limpieza y desbroce de cunetas en distintas zonas del municipio, concretamente en Barrio Jarana y Meadero de la Reina, dentro de las competencias municipales en materia de mantenimiento urbano.

Estos trabajos tienen como objetivo preparar los espacios ante la llegada de las lluvias propias de la temporada otoñal, minimizando así el riesgo de inundaciones y mejorando el drenaje en áreas sensibles.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha señalado que el Ayuntamiento ha asumido la parte que le compete y que se ha solicitado a la Diputación de Cádiz que asuma la parte que le corresponde en espacios como La Chacona y Marquesado. “La colaboración entre administraciones no es solo deseable, sino necesaria. No podemos permitir que zonas que dependen de otras instituciones queden desatendidas, especialmente en épocas de riesgo como la actual. Entendemos que estas actuaciones son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, ha declarado el edil.

Las tareas, que incluyen limpieza manual y mecánica, así como desbroce de vegetación, forman parte del plan de mantenimiento preventivo que el Consistorio viene desarrollando en distintas zonas del término municipal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real