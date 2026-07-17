Google Marcar como fuente preferida
27.4 C
Puerto Real
viernes, 17 julio, 2026
spot_img
InicioPolítica

Adelante Andalucía propone una mesa de trabajo entre administraciones para resolver los problemas de movilidad en Dragados

Redacción
By Redacción
0
2

Adelante Andalucía Puerto Real llevará al próximo Pleno municipal una moción para reclamar la puesta en marcha de una mesa de trabajo conjunta entre todas las administraciones implicadas y el comité de empresa de Dragados Offshore con el objetivo de buscar soluciones definitivas a los graves problemas de movilidad y aparcamiento que afectan diariamente a la plantilla de la factoría ubicada en el Bajo de la Cabezuela.

La iniciativa parte del convencimiento de su portavoz, Antonio Gil, de que «el crecimiento de la actividad industrial en Dragados, que está generando nuevas oportunidades de empleo para Puerto Real y el conjunto de la Bahía, debe ir acompañado de unas infraestructuras y unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la plantilla».

En la moción, Adelante Andalucía recuerda que cientos de trabajadores y trabajadoras sufren cada día dificultades para acceder a sus puestos de trabajo debido a la falta de plazas de aparcamiento, los problemas de tráfico, las deficiencias en los accesos y la insuficiencia del transporte público. Una situación que, además de afectar a la conciliación y a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, supone un problema de seguridad vial y pone de manifiesto la falta de planificación de las administraciones competentes.

Por ello, la propuesta plantea la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Ayuntamiento de Puerto Real, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el comité de empresa de Dragados, con el objetivo de coordinar actuaciones que permitan dar una respuesta estructural a esta situación. Por su parte, Gil subraya que «esta reivindicación lleva mucho tiempo siendo planteada por el comité de empresa y la plantilla. Es el momento de que todas las administraciones dejen de actuar por separado y se sienten en una misma mesa para ofrecer soluciones reales para consolidar el empleo, la seguridad, la movilidad sostenible y el futuro industrial de Puerto Real».

PUBLICIDAD

Asimismo, la moción solicita instar al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz a estudiar la ampliación del servicio de transporte público que actualmente conecta Cádiz con el Campus Universitario de Puerto Real para que también dé cobertura a la factoría de Dragados.

«Defender nuestra industria también significa defender a quienes la hacen posible cada día. No basta con celebrar la llegada de carga de trabajo y nuevos contratos si después las administraciones son incapaces de garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a su puesto en condiciones dignas y seguras», concluye el portavoz.

FUENTE: Adelante Andalucía

Artículo anterior
Los Toruños acoge la XI edición de la ‘Running Night’
Artículo siguiente
Puerto Real impulsa un programa de educación ambiental en las playas de La Cachucha y La Ministra
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.