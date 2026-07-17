Adelante Andalucía propone una mesa de trabajo entre administraciones para resolver los problemas de movilidad en Dragados

Adelante Andalucía Puerto Real llevará al próximo Pleno municipal una moción para reclamar la puesta en marcha de una mesa de trabajo conjunta entre todas las administraciones implicadas y el comité de empresa de Dragados Offshore con el objetivo de buscar soluciones definitivas a los graves problemas de movilidad y aparcamiento que afectan diariamente a la plantilla de la factoría ubicada en el Bajo de la Cabezuela.

La iniciativa parte del convencimiento de su portavoz, Antonio Gil, de que «el crecimiento de la actividad industrial en Dragados, que está generando nuevas oportunidades de empleo para Puerto Real y el conjunto de la Bahía, debe ir acompañado de unas infraestructuras y unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la plantilla».

En la moción, Adelante Andalucía recuerda que cientos de trabajadores y trabajadoras sufren cada día dificultades para acceder a sus puestos de trabajo debido a la falta de plazas de aparcamiento, los problemas de tráfico, las deficiencias en los accesos y la insuficiencia del transporte público. Una situación que, además de afectar a la conciliación y a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, supone un problema de seguridad vial y pone de manifiesto la falta de planificación de las administraciones competentes.

Por ello, la propuesta plantea la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Ayuntamiento de Puerto Real, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el comité de empresa de Dragados, con el objetivo de coordinar actuaciones que permitan dar una respuesta estructural a esta situación. Por su parte, Gil subraya que «esta reivindicación lleva mucho tiempo siendo planteada por el comité de empresa y la plantilla. Es el momento de que todas las administraciones dejen de actuar por separado y se sienten en una misma mesa para ofrecer soluciones reales para consolidar el empleo, la seguridad, la movilidad sostenible y el futuro industrial de Puerto Real».

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Asimismo, la moción solicita instar al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz a estudiar la ampliación del servicio de transporte público que actualmente conecta Cádiz con el Campus Universitario de Puerto Real para que también dé cobertura a la factoría de Dragados.

«Defender nuestra industria también significa defender a quienes la hacen posible cada día. No basta con celebrar la llegada de carga de trabajo y nuevos contratos si después las administraciones son incapaces de garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a su puesto en condiciones dignas y seguras», concluye el portavoz.

FUENTE: Adelante Andalucía