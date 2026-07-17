Los Toruños acoge la XI edición de la ‘Running Night’

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida acogerá el próximo 29 de agosto la celebración de la XI Running Night, una prueba atlética nocturna ya consolidada que se ha convertido en una cita ineludible del calendario estival de la Bahía de Cádiz, logrando reunir en su pasada edición a 800 participantes y organizada por el club deportivo Solsport, con la colaboración de la Junta de Andalucía como gestora del espacio natural público donde se desarrollará el evento.

La delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, acompañada del concejal de Juventud y Deportes de El Puerto de Santa María, José Ignacio González; del director del Parque de Los Toruños, Manuel Campuzano; y del presidente de Solsport, Manuel Sánchez, así como representantes de los patrocinadores, ha asistido hoy al acto de presentación de este evento y ha destacado el valor deportivo, turístico y medioambiental de la prueba que se desarrollará en el citado espacio público.

«Los Toruños no es solo un pulmón verde, es un escenario de cohesión social de primer orden. Eventos como la ‘Running Night’ demuestran que los parques metropolitanos cobran su verdadero sentido cuando se abren a la ciudadanía para generar bienestar, salud mental y convivencia. Apoyar esta carrera es apoyar una forma de entender nuestra provincia, donde el ocio se vincula directamente a la salud, al respeto ecológico y al disfrute en familia de forma activa», ha manifestado Carmen Sánchez.

Por su parte, el concejal José Ignacio González ha agradecido a la Junta de Andalucía, al Parque Los Toruños y a la organización de esta prueba ya consolidada la apuesta por las iniciativas deportivas en El Puerto de Santa María: “Es un placer que se organicen estas actividades en un entorno natural tan maravilloso y que, a través de la colaboración, vaya creciendo la oferta deportiva en este municipio”.

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Organizada por el Club Deportivo Solsport -entidad sin ánimo de lucro con sede en El Puerto de Santa María que desde 2014 promueve el deporte al aire libre-, la ‘Running Night’ propone un recorrido totalmente llano de 9 kilómetros sobre senderos de tierra compactada.

El trazado, diseñado en una única vuelta, ofrece una experiencia sensorial única bajo la luz de la luna y la brisa costera. Los corredores cruzarán el emblemático puente de madera sobre el caño mareal de San Pedro hacia el Pinar de La Algaida, regresando a la meta bordeando la Salina de los Desamparados. Al ser una carrera nocturna, será obligatorio el uso de iluminación frontal para garantizar la seguridad.

Fiel a los valores de Solsport, el evento destaca por su carácter inclusivo. Gracias a la colaboración con Afanas El Puerto y Bahía, se favorecerá la participación de personas con discapacidad en un entorno seguro y accesible, visibilizando el deporte como herramienta de integración social. Además, para abrir la experiencia a todos los públicos, la cita cuenta por tercer año con una modalidad senderista no competitiva y mantiene la categoría Máster 70 para los corredores más veteranos.

En este sentido, Carmen Sánchez ha destacado el espíritu solidario que abandera esta edición gracias a la colaboración con Afanas. «Esta cita rompe barreras de forma ejemplar. El deporte inclusivo no debe ser la excepción, sino la norma. Ver competir y disfrutar a personas con distintas capacidades en igualdad de condiciones, arropadas por el voluntariado y en un entorno plenamente accesible, es la mejor muestra de la Cádiz que queremos construir: solidaria, activa y profundamente respetuosa con su patrimonio natural», ha señalado.

Los rivales a batir en esta undécima edición serán los ganadores de 2025, quienes ostentan las marcas de la pasada edición. Dichos vencedores son José Ángel Sánchez Páez en categoría masculina (00:29:27) y Hassania Barrhous en la femenina (00:38:14). Las inscripciones para esta nueva edición finalizarán el 20 de agosto.

La Running Night 2026 se presenta como un recorrido de autosuficiencia, por lo que no habrá avituallamientos intermedios. Cada participante deberá portar su propio líquido y alimento sólido, si bien la organización dispondrá de un gran avituallamiento final en la carpa de eventos del Parque, punto de referencia de la prueba donde también se ubicarán los servicios sanitarios, la secretaría técnica y la entrega de trofeos.

La salida conjunta a senderistas se dará a las 21:30 horas y la de los corredores se ha fijado para las 22:00 horas, siendo las 23:15 la hora fijada para la llegada del último participante y las 23:30 para las clasificaciones, entrega de trofeos y despedida.

La protección del entorno natural es una prioridad absoluta. Solsport ha diseñado un estricto plan de sostenibilidad bajo la política de ‘Cero Residuos’ que incluye eliminación de plásticos de un solo uso y fomento de recipientes reutilizables mediante puntos de agua en meta, instalación de contenedores de recogida selectiva y uso de materiales reciclables en la señalización, limpieza integral del recorrido inmediatamente después de finalizar la carrera y fomento de la movilidad sostenible y el uso de vehículos compartidos para acceder al parque.

Este gran despliegue organizativo, deportivo y ecológico es posible gracias al patrocinio y la colaboración de empresas, entidades e instituciones que apuestan firmemente por el deporte saludable y el respeto al medio ambiente.

FUENTE: Junta de Andalucía