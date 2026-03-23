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lunes, 23 marzo, 2026
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‘Envejecer en viviendas colaborativas’, charla sobre cohousing en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real continúa avanzando en la promoción de nuevos modelos de convivencia para las personas mayores, apostando por alternativas residenciales más humanas, colaborativas y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía.

En esta línea, el consistorio, junto a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (Epsuvi), colabora en la difusión de las nuevas jornadas organizadas por Cohousing Gaditano Senior, que tendrán lugar el miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler.

El encuentro, de acceso libre hasta completar aforo, tiene como objetivo acercar a la población el concepto de cohousing, un modelo de vivienda colaborativa que está ganando presencia en distintas zonas del país por su carácter comunitario, su apuesta por la autonomía personal y su capacidad para combatir la soledad no deseada.

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Durante la sesión, la asociación responsable del proyecto expondrá varios aspectos clave que ayudarán a comprender mejor este tipo de iniciativas:

  • Qué es el cohousing: su origen, su evolución y su marco conceptual.
  • Características esenciales que diferencian este modelo de otras formas de convivencia.
  • Comparativa con otras soluciones habitacionales, destacando las ventajas sociales y funcionales del cohousing.
  • Situación actual del proyecto Cohousing Gaditano Senior, con una explicación detallada de los avances realizados y los pasos previstos a corto plazo.

Desde el Ayuntamiento y Epsuvi se subraya la importancia de acercar a la ciudadanía nuevas formas de vivir y envejecer, alineadas con valores como la cooperación, la comunidad y la sostenibilidad social. La cita será un espacio abierto para resolver dudas, conocer experiencias reales y descubrir cómo este tipo de proyectos podrían implementarse en la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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