‘Envejecer en viviendas colaborativas’, charla sobre cohousing en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa avanzando en la promoción de nuevos modelos de convivencia para las personas mayores, apostando por alternativas residenciales más humanas, colaborativas y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía.

En esta línea, el consistorio, junto a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (Epsuvi), colabora en la difusión de las nuevas jornadas organizadas por Cohousing Gaditano Senior, que tendrán lugar el miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler.

El encuentro, de acceso libre hasta completar aforo, tiene como objetivo acercar a la población el concepto de cohousing, un modelo de vivienda colaborativa que está ganando presencia en distintas zonas del país por su carácter comunitario, su apuesta por la autonomía personal y su capacidad para combatir la soledad no deseada.

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Durante la sesión, la asociación responsable del proyecto expondrá varios aspectos clave que ayudarán a comprender mejor este tipo de iniciativas:

Qué es el cohousing: su origen, su evolución y su marco conceptual.

Características esenciales que diferencian este modelo de otras formas de convivencia.

Comparativa con otras soluciones habitacionales, destacando las ventajas sociales y funcionales del cohousing.

Situación actual del proyecto Cohousing Gaditano Senior, con una explicación detallada de los avances realizados y los pasos previstos a corto plazo.

Desde el Ayuntamiento y Epsuvi se subraya la importancia de acercar a la ciudadanía nuevas formas de vivir y envejecer, alineadas con valores como la cooperación, la comunidad y la sostenibilidad social. La cita será un espacio abierto para resolver dudas, conocer experiencias reales y descubrir cómo este tipo de proyectos podrían implementarse en la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real