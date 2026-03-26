AxSí Puerto Real propone desbloquear el uso del Real Carenero «para atraer inversión y frenar su deterioro»

El Grupo Municipal de Andalucía Por Sí (AxSí) – Andalucistas presentará mañana ante el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real una propuesta clave para el futuro del Sitio Histórico del Real Carenero.

El portavoz de la formación, Alfredo Fernández, defenderá una iniciativa que busca romper el estancamiento administrativo que sufre este Bien de Interés Cultural (BIC) desde hace más de una década.

El Real Carenero, a pesar de ser uno de los máximos exponentes de la tradición naval de la Bahía de Cádiz, presenta un estado de progresivo deterioro debido al vandalismo y la falta de uso efectivo. Aunque en 2010 se ejecutó una primera fase de rehabilitación por un importe superior a los 3 millones de euros, la ambiciosa segunda fase —presupuestada en 19,5 millones— nunca llegó a materializarse.

«El Ayuntamiento, dadas sus limitaciones de gestión, no puede asumir directamente la explotación de estos espacios», señala la exposición de motivos de la moción. Por ello, los andalucistas consideran «imprescindible» habilitar fórmulas de colaboración público-privada mediante concesiones administrativas que permitan a terceros invertir en proyectos respetuosos con el patrimonio.

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La propuesta subraya que nos encontramos ante una «oportunidad real» gracias a las obras del nuevo nudo de Tres Caminos. La mejora en las conexiones y accesos facilitará la integración del Real Carenero con el casco urbano de Puerto Real, convirtiéndose en un enclave atractivo para actividades culturales, sociales, deportivas, de ocio y náuticas.

La propuesta que se someterá a votación mañana articula una hoja de ruta que comienza por instar a la Dirección General de Arquitectura a emitir un informe favorable sobre los usos del suelo para garantizar que cualquier actividad económica sea compatible con la protección del BIC.

Asimismo, los andalucistas solicitan que el Gobierno Central desista de la mencionada segunda fase del proyecto para liberar la gestión municipal y reivindican la plena competencia del Ayuntamiento para otorgar concesiones que atraigan inversión y empleo.

Finalmente, el acuerdo contempla dar traslado de estas decisiones tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Transportes para retomar los compromisos de años anteriores, bajo la premisa de que es el momento de que este espacio deje de estar degradado y se transforme en un verdadero motor dinamizador de la economía local.

«Es el momento de que el Real Carenero deje de ser un espacio degradado para convertirse en un motor dinamizador de nuestra economía local», concluye el portavoz de los andalucistas.

FUENTE: AxSí Puerto Real