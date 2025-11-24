10.1 C
Puerto Real acoge el espectáculo solidario ‘Zambomband’ en el Teatro Principal

El próximo 19 de diciembre a las 20:00 horas, el Teatro Principal de Puerto Real será escenario del espectáculo flamenco ‘Zambomband’, una cita con la música y la solidaridad a beneficio de la asociación Sonrisas que mueven el mundo.

El evento contará con la participación de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo, el Coro de Villancicos Ángel Carlier y el Grupo flamenco Familia Vadillo.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 25 de noviembre en la web de Tickentradas y en taquilla del Teatro Principal (de lunes a viernes: 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00, y el día del espectáculo desde 1 hora antes del inicio).

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

