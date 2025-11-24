La Diputación de Cádiz evalúa el Pabellón de Puerto Real y abre la puerta a su reforma integral

Representantes de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento de Puerto Real han llevado a cabo una visita técnica al Pabellón Municipal de Deportes con el objetivo de evaluar el estado actual de la infraestructura y analizar los pasos necesarios para su recuperación.

En la inspección participaron Javier Vidal, Vicepresidente de la Diputación de Cádiz y Diputado Provincial de Deportes; Sebastián Hidalgo, Vicepresidente Quinto de la Diputación Provincial y Diputado Delegado de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios; y Aurora Salvador, Alcaldesa de Puerto Real, acompañados de equipos técnicos de ambas administraciones.

Primera valoración: “Estructuralmente se ve bien, pero necesita estudio actualizado”

Tras el recorrido por las instalaciones, los técnicos señalaron que la estructura no presenta daños aparentes graves, aunque recalcaron la necesidad de realizar un estudio estructural completo para comprobar el estado real del prefabricado de hormigón y actualizar el informe realizado en 2020.

Desde Diputación indicaron que la instalación muestra un importante grado de deterioro derivado de la falta de mantenimiento, con zonas visiblemente afectadas. Aun así, consideran que el pabellón es perfectamente recuperable si se interviene de forma rigurosa.

Reforma integral y adaptación a la normativa vigente

Las administraciones coincidieron en que el edificio necesita una reforma integral, incluyendo su adaptación a las normativas actuales en materia de seguridad, accesibilidad e instalaciones deportivas. “Si la estructura está bien, actualizaremos el informe y avanzaremos hacia la redacción del proyecto”, señalaron desde la Diputación, que se mostró dispuesta a asumir esta actualización.

Aurora Salvador recordó que desde el Ayuntamiento “se intentó impulsar un estudio previo, pero no pudo llevarse a cabo”, y destacó la importancia de que ahora ambas instituciones trabajen juntas para desbloquear la situación.

Por su parte, Sebastián Hidalgo lamentó el estado actual del edificio: “Es una pena ver la instalación así, pero nos comprometemos a trabajar de la mano del Ayuntamiento para buscar una solución. El objetivo es recuperar este pabellón y ponerlo en valor como merece”.

Instalación emblemática para el deporte provincial

El diputado Javier Vidal subrayó la importancia del pabellón para Puerto Real y para la provincia: “La voluntad existe. El pabellón debe volver a ser un centro deportivo de referencia capaz de acoger competiciones de baloncesto y otras disciplinas que lo demandan”.

Ambos diputados indicaron que, si el informe actualizado lo permite, el siguiente paso sería avanzar en la redacción del proyecto de rehabilitación, evaluando el coste económico y cumpliendo con las nuevas normas técnicas.

Fondos europeos y colaboración institucional

La Diputación también se ofreció a facilitar el contacto con empresas capacitadas para gestionar financiación europea y otras líneas de inversión supramunicipales que puedan ayudar a sufragar la actuación.

Hidalgo adelantó que se estudiará “qué actuaciones corresponderían al Ayuntamiento y cuáles podrían ser asumidas por Diputación”, con el fin de que el proyecto sea viable y coordinado.

Un paso decisivo para el futuro del pabellón

La visita marca el inicio de un proceso clave para recuperar una instalación deportiva que ha sido referente en Puerto Real durante décadas. Las administraciones han mostrado su compromiso para avanzar conjuntamente y devolver el pabellón a su plena funcionalidad.