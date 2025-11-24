El alumnado del CEIP Río San Pedro participa en la reforestación del Caño de Cortadura

El pasado viernes, el alumnado de 5º de Primaria del Colegio Río San Pedro llevó a cabo una actividad de reforestación en el Caño de Cortadura y sus alrededores, enmarcada dentro de la Oferta Educativa Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real.

Según explicó el concejal de Arbolado, Antonio Gil, esta iniciativa busca fomentar la educación medioambiental y poner en valor un espacio de relevancia patrimonial e histórica, ya que en esta zona tuvo lugar uno de los episodios de la Batalla del Trocadero. Durante la jornada, se ofreció al alumnado información sobre estos aspectos históricos para reforzar la identidad del barrio.

La reforestación se realizó con pinos piñoneros, las mismas especies utilizadas en la repoblación del siglo XIX, contribuyendo así a la recuperación y conservación del entorno natural.

Gil destacó que este tipo de actividades son esenciales para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y preservar los espacios históricos del municipio.

