Puertas abiertas para conocer el Colegio Juan Pablo II – Puerto Real

Actividades del Colegio Juan Pablo II - Santo Ángel
Foto: Colegio Juan Pablo II - Santo Ángel.

El Colegio Juan Pablo II abrirá sus puertas este lunes 16 de febrero, a partir de las 17:00 horas, para que todas las familias interesadas puedan conocer de cerca su proyecto educativo, sus instalaciones y el equipo docente que forma parte del centro.

La iniciativa está dirigida especialmente a madres y padres que se encuentran en proceso de escolarización y desean informarse sobre la propuesta formativa que el colegio ofrece desde Educación Infantil (3 años) hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Entre sus programas más destacados se encuentra el Bachillerato Dual Americano, una de las apuestas recientes del centro por reforzar la excelencia académica y la proyección internacional del alumnado.

Durante la jornada, el centro ha organizado una programación específica para los más pequeños, con actividades lúdicas como pintacaras, cuentacuentos, manualidades, juegos y un hinchable, con el objetivo de crear un ambiente cercano y familiar que permita a las familias vivir la experiencia educativa de primera mano.

Paralelamente, los asistentes podrán conocer en profundidad el modelo pedagógico del colegio, que incluye acompañamiento personalizado, programa bilingüe, formación en virtudes y diversas actividades complementarias que se desarrollan a lo largo de todas las etapas educativas.

Desde el centro destacan que estas jornadas suponen una oportunidad para resolver dudas, conocer el día a día del alumnado y valorar de forma directa el proyecto educativo en un momento clave para muchas familias de Puerto Real que deben decidir la escolarización de sus hijos e hijas de cara al próximo curso.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción previa a través de un formulario habilitado por el propio colegio.

https://forms.gle/3oCJ1PyDKVtG7GLV8

