Vecinos del Almendral reclaman que el parque de bomberos se ubique en el Polígono El Trocadero

Residentes y propietarios de la zona del Almendral defienden que el futuro parque de bomberos de Puerto Real debe construirse en el polígono del Trocadero y no en la parcela inicialmente prevista por el Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real.

El debate sobre la ubicación del nuevo parque de bomberos en Puerto Real suma ahora un nuevo capítulo. Un grupo de vecinos ha anunciado la creación de una asociación vecinal en el entorno del Almendral con el objetivo de exigir explicaciones al Ayuntamiento de Puerto Real y promover una asamblea ciudadana sobre el proyecto.

El Trocadero, “punto equidistante” según los vecinos

Según defienden los impulsores de la iniciativa, el denominado “punto A”, situado en el polígono del Trocadero, frente a las antiguas instalaciones de Airbus, sería el enclave más adecuado desde el punto de vista operativo.

Argumentan que esta ubicación permitiría un acceso directo al centro urbano y una conexión ágil con las principales vías del municipio, facilitando desplazamientos rápidos hacia zonas de alta densidad poblacional o industrial como Río San Pedro, Casines, Las Canteras, el Parque de la Algaida, Navantia, Dragados o los distintos polígonos industriales.

A su juicio, se trataría del punto “más equidistante” respecto al conjunto del término municipal con mayor censo de población, lo que optimizaría los tiempos de respuesta ante emergencias en distintos barrios de Puerto Real.

Críticas a la alternativa planteada

En contraposición, los vecinos cuestionan la idoneidad del denominado “punto B”, que es la ubicación impulsada actualmente. Consideran que desde esa parcela existirían mayores dificultades de salida y un incremento en la distancia hacia enclaves estratégicos como Río San Pedro o las áreas industriales.

Además, recuerdan que el suelo previsto para el “punto B” habría estado inicialmente destinado a equipamientos como un centro educativo, instalaciones deportivas y aparcamientos, lo que, a su entender, altera la planificación original de esa zona.

Los promotores de la asociación también señalan que, en etapas anteriores de gobierno municipal, se habrían iniciado negociaciones para situar el parque de bomberos en el Trocadero. Por ello, muestran su sorpresa ante el cambio de criterio y reclaman mayor transparencia por parte del equipo de gobierno.

Petición de asamblea vecinal y recogida de firmas

Ante esta situación, los vecinos han decidido organizarse formalmente mediante la creación de una asociación del Almendral. El objetivo es agrupar a presidentes de comunidades, residentes y propietarios de negocios de la zona para canalizar de forma conjunta sus reivindicaciones.

Entre las primeras medidas que plantean se encuentran la solicitud de una asamblea vecinal abierta, la petición de información detallada sobre el proyecto y la puesta en marcha de una recogida de firmas.

El debate sobre las infraestructuras y la planificación de servicios públicos vuelve así al centro de la agenda municipal en Puerto Real, donde la ubicación del futuro parque de bomberos se ha convertido en un asunto de interés ciudadano y político.