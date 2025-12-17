13.1 C
Puerto Real
Presentada una nueva edición del Taller de Dulces Navideños

Redacción
El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Cultura y Fiestas, organiza una nueva edición del Taller de Dulces Navideños, una actividad que contará con la colaboración de la Asociación Gastronómica Cultural Villa de Puerto Real y de Tele Puerto Real.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, acompañada de las integrantes de la asociación Verónica Fernández, Ana Almoguera, Antonia Moreno y Joaquín Tomás, ha presentado esta iniciativa que busca mantener vivas las tradiciones culinarias de la Navidad y fomentar la convivencia de los puertorrealeños y puertorrealeñas.

El taller se celebrará el sábado 20 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler, e incluirá tres propuestas muy especiales:

  • Elaboración de polvorones de chocolate.
  • Elaboración de roscos de vino.
  • Taller infantil de galletas de mantequilla, pensado especialmente para la infancia.

Las plazas son limitadas a 20 personas por grupo. El Ayuntamiento facilitará los ingredientes necesarios, y los participantes deberán llevar consigo algunos utensilios básicos como recortes, recipiente y rodillo.

Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a fiestas@puertoreal.es, indicando nombre, apellidos y dulce elegido, o bien de forma presencial en el Centro Administrativo Municipal (CAM), en el Área de Cultura y Fiestas.

La concejala Nazaret Ramírez ha invitado a la ciudadanía «a participar en esta actividad que combina sabor, tradición y espíritu navideño, y que se ha consolidado como una cita muy esperada dentro del calendario festivo de Puerto Real».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

