13.1 C
Puerto Real
miércoles, 17 diciembre, 2025
spot_img
InicioLocalEmpleo

Firmado el convenio colectivo de Navantia hasta 2029

Redacción
By Redacción
0
1

La comisión negociadora formada por el Comité Intercentros de Navantia y la Dirección de la empresa ha firmado este martes el convenio colectivo 2022-2029 que fue ratificado por la plantilla el pasado mes de octubre.

El texto introduce mejoras sustanciales en materia de política salarial, clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la compañía y reforzar su competitividad en los sectores de defensa, construcción naval y energías verdes.

«Hoy estamos de enhorabuena», ha declarado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. «Hemos firmado el convenio colectivo hasta 2029, un convenio muy trabajado por el que quiero dar la enhorabuena a toda la comisión negociadora. También es un convenio muy necesario, que responde a los desafíos que tenemos por delante, con gran carga de trabajo en todas las zonas geográficas y la necesidad de atraer y retener talento. Hoy es un día de satisfacción para todos».

En la misma línea, la presidenta del Comité Intercentros, Cristina García Baena, ha subrayado los beneficios de este acuerdo para las plantillas. «Ahora nos toca ponernos manos a la obra para ejecutar todos estos procesos salariales y todos estos hitos económicos que van a marcar este nuevo camino», ha dicho. «Vamos a hacerlo trabajando conjuntamente de la mano de la Dirección. Estoy convencida de que va a ser un magnífico comienzo de año para todos los compañeros y compañeras y que va a ser un grandísimo convenio», concluía.

PUBLICIDAD

FUENTE: Navantia

Artículo anterior
Presentada una nueva edición del Taller de Dulces Navideños
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.