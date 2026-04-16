Alquilar en Puerto Real: estas son las zonas más caras, las más baratas y la realidad del mercado

El mercado del alquiler en Puerto Real ha cambiado de forma evidente en los últimos años. Lo que antes era una alternativa más asequible dentro de la Bahía de Cádiz, hoy presenta precios elevados, escasa oferta y una fuerte presencia del alquiler temporal.

Un repaso a los anuncios actuales en portales inmobiliarios permite identificar no solo cuánto cuesta alquilar, sino también qué zonas concentran los precios más altos, cuáles siguen siendo más accesibles y qué tipo de vivienda se ofrece realmente.

Centro: precios altos y mucha vivienda temporal

El centro de Puerto Real es actualmente una de las zonas con mayor presión en el mercado del alquiler. Aquí se concentran muchos de los anuncios disponibles, pero también una gran parte del alquiler temporal.

Los precios en esta zona se mueven habitualmente entre:

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850 y 900 euros para pisos de dos habitaciones

1.100 euros o más para viviendas de tres dormitorios

Hasta 1.300 euros en ubicaciones cercanas al paseo marítimo o con vistas al mar

Además, muchos de estos anuncios están orientados a estancias cortas o temporada académica, lo que reduce las opciones para residentes permanentes.

Casines: precios medios-alto y alta demanda

Casines se ha consolidado como una de las zonas más demandadas del municipio, especialmente por su cercanía a Cádiz y su perfil residencial.

Aquí los precios presentan una horquilla bastante clara:

Entre 700 y 900 euros para pisos de tamaño medio

Alrededor de 900 euros o más para viviendas amplias o mejor ubicadas

En esta zona también aparecen ofertas más recientes, lo que indica cierto dinamismo en comparación con otras áreas.

Río San Pedro: menos oferta, pero precios elevados en viviendas grandes

La barriada de Río San Pedro presenta una situación particular. Aunque hay menos oferta, cuando aparecen viviendas suelen ser de mayor tamaño.

Esto se traduce en precios que pueden ser muy elevados en casos concretos, como viviendas grandes o propiedades con características especiales, llegando incluso a cifras muy superiores al mercado medio.

Además, parte de la oferta también está orientada a alquiler temporal o vinculado a periodos concretos.

Villanueva Golf y zonas periféricas: opciones más asequibles

Las zonas más alejadas del núcleo central, como Villanueva Golf o El Marquesado, ofrecen algunas de las opciones más económicas dentro del mercado actual.

Aquí es posible encontrar:

Apartamentos desde unos 600 euros

Viviendas pequeñas con precios más contenidos

Sin embargo, esta mayor accesibilidad suele implicar menor cercanía a servicios o necesidad de transporte.

Las Canteras y alrededores: precios variables según el tipo de vivienda

En zonas como Las Canteras o El Almendral, los precios dependen mucho del tipo de inmueble.

Pisos pueden situarse entre 700 y 900 euros

Viviendas más grandes o chalets pueden superar ampliamente los 1.000 euros

En algunos casos, especialmente en alquiler vacacional o de temporada, los precios suben considerablemente.

El peso del alquiler de temporada

Uno de los rasgos más importantes del mercado actual en Puerto Real es el predominio del alquiler temporal.

Muchos anuncios especifican:

Alquiler por meses

Temporada escolar

Periodos concretos como verano

Esto limita el acceso a vivienda estable y obliga a muchos inquilinos a buscar alternativas continuas.

Comparativa general de precios por zonas

Si se analiza el conjunto del municipio, se puede establecer una comparativa aproximada:

Centro: la zona más cara, con mayor presión y presencia de alquiler temporal

Casines: precios medios-altos con alta demanda

Río San Pedro: menos oferta, pero con precios elevados en viviendas grandes

Las Canteras: precios variables según el tipo de inmueble

Zonas periféricas: opciones más asequibles, aunque con menor disponibilidad

Un mercado cada vez más competitivo

El principal problema no es solo el precio, sino la falta de oferta. Los anuncios desaparecen rápidamente y los propietarios pueden elegir entre numerosos interesados.

Esto obliga a los inquilinos a tomar decisiones rápidas y asumir condiciones más exigentes.

Consecuencias para los vecinos de Puerto Real

La situación actual tiene un impacto directo en la población local. Jóvenes que no pueden independizarse, familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler o trabajadores que se ven obligados a buscar vivienda fuera del municipio.

También afecta a estudiantes vinculados a la universidad y a profesionales que trabajan en la Bahía.

El mercado del alquiler en Puerto Real refleja una tendencia clara: precios al alza, escasez de oferta y predominio del alquiler temporal.

Las diferencias entre zonas siguen existiendo, pero cada vez son menos determinantes frente a un problema generalizado que afecta al conjunto del municipio.