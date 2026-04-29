La exposición ‘Tu acción, nuestro futuro’ llega a Puerto Real

Hasta el próximo 14 de mayo puede visitarse en la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús la exposición ‘Tu acción, nuestro futuro’, una muestra que nos habla de antiguos saberes, de sanas costumbres y de conversaciones de mesa camilla en torno a un oficio casi olvidado pero valiosos como es la costura.

Apela a nuestra responsabilidad para consumir de forma responsable en lo relativo al textil en general. Cuestiona el modelo actual de derroche desmedido en el que estamos viviendo y nos invita a volver a un modelo mucho más eficiente y sostenible, que nuestras mayores conocen bien: utilizar, reparar y reciclar la ropa antes de desecharla, contribuyendo a cuidar los recursos finitos del planeta.

La exposición ha quedado inaugurada hoy con la participación de la alcaldesa, Aurora Salvador Colorado, y de la concejala de Cooperación, Solidaridad y Voluntariado, Lorena Díaz López. La muestra la componen 11 paneles informativos que abordan el impacto social y medioambiental de la industria textil, fomentando hábitos de consumo más conscientes y comprometidos con el futuro del planeta.

‘Tu acción, nuestro futuro’ está financiada por la Diputación de Sevilla y llega a la ciudad a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), en el marco de las iniciativas de sensibilización en materia de sostenibilidad y cooperación al desarrollo.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real