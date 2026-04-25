Los vecinos de El Almendral estallan y llevan a Fiscalía la ubicación del parque de bomberos de Puerto Real

Vecinos del entorno residencial de El Almendral han dado un paso más en su rechazo al nuevo parque de bomberos de Puerto Real y han anunciado que trasladarán el proceso a la Fiscalía, al considerar que la cesión de la parcela municipal está marcada por “irregularidades” y falta de transparencia.

La decisión fue comunicada este viernes 24 de abril en una rueda de prensa en la que participaron representantes vecinales junto al exalcalde José Antonio Barroso, intensificando así el conflicto abierto con el Ayuntamiento de Puerto Real.

El proyecto, financiado íntegramente por el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, prevé ubicarse en una parcela de 5.000 metros cuadrados en el Polígono IV A, en El Almendral, entre las calles José Saramago, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez. Este suelo, según los vecinos, está calificado como dotacional docente-deportivo en el vigente PGOU y figura como bien de dominio público.

Rechazo frontal a la parcela elegida

Los residentes insisten en que no se oponen a la construcción del parque de bomberos ni a su acercamiento al núcleo urbano, pero rechazan su ubicación en una zona residencial. “Sí queremos un parque de bomberos, pero no en la parcela que el Ayuntamiento ha elegido”, resumieron durante la comparecencia.

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En este sentido, proponen alternativas en suelos industriales con mejores conexiones, como el polígono del Trocadero, que —según defienden— permitiría optimizar los tiempos de respuesta sin impacto en áreas habitadas. También recuerdan que esta opción fue la que manejaba el anterior equipo de gobierno.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo ha señalado previamente que esta alternativa fue descartada por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el SEPE, propietario de parte de esos terrenos.

Acusaciones de irregularidades y falta de informes

Los vecinos consideran que el acuerdo plenario aprobado el 29 de enero no se ajusta a derecho y reclaman su nulidad. Denuncian errores en el expediente, como una referencia catastral que no correspondería a la parcela objeto de cesión, además de posibles vulneraciones de normativa autonómica y estatal en materia de bienes públicos y gestión de emergencias.

También alertan de “graves carencias técnicas”, como la ausencia de estudios de movilidad, impacto acústico o informes urbanísticos que justifiquen la elección del emplazamiento por criterios de equidistancia. A esto suman la falta de documentación técnica del Consorcio y la inexistencia de un análisis comparativo de ubicaciones alternativas.

Asimismo, critican que no se haya tramitado correctamente el cambio de uso del suelo, actualmente destinado a fines educativos, lo que —a su juicio— requeriría una modificación del planeamiento urbanístico.

Críticas al procedimiento y al silencio administrativo

Otro de los puntos más cuestionados es la tramitación del expediente, que califican de “precipitada y arbitraria”. Según explican, decisiones clave se adoptaron en plenos convocados con escaso margen de tiempo, incluso en fechas como la Semana Santa, dificultando el análisis por parte de vecinos y oposición.

También denuncian que el Ayuntamiento habría ignorado las alegaciones presentadas, agotando la vía administrativa sin respuesta, y critican el uso del voto de calidad de la alcaldesa para desestimarlas tras un empate en el pleno.

En este contexto, acusan al equipo de gobierno de recurrir al silencio administrativo como vía para obligar a los vecinos a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Barroso habla de un proceso “oscuro” y con intereses políticos

El exalcalde José Antonio Barroso fue especialmente crítico durante la rueda de prensa, calificando el procedimiento de “oscuro” y asegurando que responde a intereses políticos y económicos, y no técnicos.

“Consideramos que hay una carencia absoluta de motivación en la elección de esta ubicación y que el proceso adolece de toda legalidad procedimental, por lo que es nulo de pleno derecho”, afirmó.

Barroso también defendió la existencia de otras alternativas, como suelos en El Trocadero o una zona próxima al cementerio, que -según indicó- contaban con mejor valoración técnica antes de los cambios en la dirección del Consorcio.

A su juicio, la elección de El Almendral responde al objetivo de “ahorrar costes y acelerar el proceso”, ya que otras ubicaciones requerirían urbanización previa.

Defensa del parque de Tres Caminos y nueva asociación vecinal

Los vecinos también mostraron su rechazo al posible cierre del actual parque de bomberos de Tres Caminos, defendiendo su mantenimiento debido a la estructura “polinuclear” de Puerto Real, con múltiples núcleos urbanos e industriales.

Como respuesta al conflicto, los residentes han constituido la Asociación de Vecinos del Almendral, con el objetivo de canalizar sus reivindicaciones y reforzar la participación ciudadana en decisiones urbanísticas.

Desde el colectivo insisten en que su postura no es contraria al parque, sino a su ubicación actual, y reclaman diálogo y un replanteamiento del proyecto. “Es una necesidad urgente, pero no puede hacerse a la ligera ni a costa de generar un problema mayor”, concluyeron.