Puerto Real aprueba la gestión directa de las escuelas infantiles El Cigarrón y Triqui-Traque para reforzar el carácter público del servicio

El Ayuntamiento de Puerto Real ha celebrado este martes un Pleno extraordinario y urgente en el que se ha aprobado definitivamente la memoria justificativa y el proyecto de precios del servicio de las Escuelas Infantiles El Cigarrón y Triqui-Traque.

Este acuerdo supone un paso decisivo para culminar el cambio de modelo de gestión, que dejará de ser indirecta para pasar a ser asumida de forma directa a través de la empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real, S.A. (GEN), entidad de capital íntegramente público.

Con esta decisión, el Consistorio pone fin a un proceso administrativo iniciado meses atrás con el objetivo de reforzar el carácter público del servicio, garantizar su sostenibilidad económica y mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de la atención educativa ofrecida a las familias.

Tras la aprobación, la alcaldesa Aurora Salvador ha valorado positivamente este avance, destacando que «hoy gana Puerto Real: la gestión pública ha sabido proteger a nuestras Escuelas Infantiles». En este sentido, ha subrayado que el cambio no responde únicamente a una cuestión administrativa, sino que supone «una declaración de principios», ya que la educación de 0 a 3 años pasa de ser un servicio externalizado a convertirse en un compromiso directo del Ayuntamiento.

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Acompañada por las directoras de las escuelas, Inmaculada Benítez de El Cigarrón, y Carmen Ruíz de Triqui-Traque, la regidora ha remarcado que, al eliminar el beneficio industrial de empresas externas, los recursos se destinarán íntegramente a mejorar el servicio y el bienestar de los menores. Además, la gestión directa permitirá una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de las familias, gracias a una organización más ágil y cercana.

Aurora Salvador también ha querido destacar el carácter colectivo del logro, señalando que «no es una medalla de este equipo de gobierno, sino una victoria de los partidos que, con su voto, lo han hecho posible, y de la ciudadanía de Puerto Real», en referencia al consenso alcanzado y a la demanda social existente.

Otro de los aspectos resaltados ha sido el papel fundamental del personal de las escuelas infantiles, cuya profesionalidad y compromiso han sido clave durante todo el proceso. La alcaldesa ha agradecido públicamente su actitud constructiva y su disposición al diálogo, asegurando que «sin su generosidad y voluntad de llegar a acuerdos, esta transición no habría sido posible», al tiempo que ha puesto en valor su contribución diaria al bienestar de los niños y niñas.

Asimismo, desde el equipo de gobierno se ha destacado el trabajo de las distintas áreas municipales implicadas en el proceso (Educación, Secretaría e Intervención) y se ha reivindicado el papel de GEN como herramienta estratégica del Ayuntamiento. Según se ha señalado, la empresa pública no solo actúa como gestora de servicios, sino como un instrumento esencial para hacer efectivas las políticas públicas. «GEN demuestra ser el músculo necesario para que el Ayuntamiento sea eficaz y pueda ser valiente en la gestión pública», han apuntado.

El Consistorio ha recordado que las Escuelas Infantiles Municipales, tanto las que pasan a gestión directa como la que se mantiene en régimen indirecto, cumplen tres funciones fundamentales: educativa, como primera etapa del desarrollo infantil; de conciliación, facilitando la vida laboral de las familias; y asistencial, garantizando la igualdad de acceso independientemente de la situación económica.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real