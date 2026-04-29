Puerto Real impulsa una política de vivienda «del siglo XXI»: El Ayuntamiento renueva el Registro de Demandantes tras 15 años de parálisis

El Ayuntamiento de Puerto Real da un paso decisivo para desbloquear y modernizar la política de vivienda del municipio.

El teniente de alcaldesa de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, ha elevado una providencia para renovar la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. Esta iniciativa busca sustituir un reglamento que data de 2009 y que se ha vuelto ineficaz ante los retos sociales actuales.

La nueva norma ha sido redactada por la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (EPSUVI), entidad que acumula más de quince años de experiencia gestionando este Registro en el municipio. Esta colaboración estratégica, en la que también ha participado el área de Servicios Sociales, une la solvencia técnica de la empresa pública con la voluntad política de transformar la vivienda en un derecho real y accesible para todos los vecinos y vecinas.

El proyecto introduce cambios estructurales para que la administración deje de ser un obstáculo y se convierta en una solución:

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-Prioridad para colectivos específicos: Se implementará un sistema de cupos de reserva que blinde el acceso a la vivienda para menores de 35 años, mayores de 65, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y familias en exclusión social.

-Adiós a la burocracia: La nueva ordenanza apuesta por la simplificación administrativa, permitiendo la inscripción inmediata mediante «declaración responsable» e integrando los datos entre administraciones para que la ciudadanía no tenga que aportar documentos que ya posee la administración.

-Gestión del parque público: Se regulará con mayor rigor el régimen de renuncias y se valorará el arraigo local para asegurar que las viviendas disponibles se adjudiquen con transparencia y eficiencia.

En palabras de Montilla, «es el momento de dotar a Puerto Real de una herramienta jurídica que garantice el derecho a la vivienda bajo principios de legalidad y eficacia».

Bajo el principio de transparencia que defiende el equipo de gobierno, se ha abierto un periodo de consulta pública previa para que la ciudadanía y las asociaciones aporten sus sugerencias. «Queremos que esta ordenanza sea el motor de una nueva política de vivienda nacida del diálogo», subraya el edil.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real